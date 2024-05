Lewandowski walczy o koronę króla strzelców. Siedmioletnia seria może zostać przerwana

Końcówka sezonu w hiszpańskiej LaLiga jest niezwykle emocjonująca. Może nie w przypadku walki o mistrzostwo kraju, bo to trofeum zagwarantowali już sobie piłkarze Realu Madryt. Na pewno ważą się losy Girony, która rozgrywa kapitalny sezon i od długiego czasu plasuje się w czołówce. Po 36. kolejkach ten zespół zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 75 pkt i stratą czterech „oczek” do drugiej FC Barcelony. Na Blanc-i-vermells naciska czwarte Atletico, które traci do trzeciego miejsca tylko dwa pkt.

Robert Lewandowski walczy o trofeum

Na finiszu sezonu LaLigi rozstrzyga się także rywalizacja o miano króla strzelców. W ostatnich dwóch meczach przeciwko Realowi Sociedad i Almerii Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców, co sprawia, że powoli zaczyna mu brakować czasu na dogonienie rywali. W tych potyczkach trafiali Raphinha, Lamine Yamal i Fermin Torres dwukrotnie.

Na dwie kolejki przed końcem kapitan reprezentacji Polski plasuje się na czwartym miejscu z dorobkiem 17 trafień. Przed nim są Alexander Sorloth i Jude Bellingham z dwoma golami więcej. Na szczycie tabeli jest rewelacja tego sezonu – Artem Dovbyk z Girony, który do tej pory pokonywał bramkarzy rywali aż 20 razy.

Siedmioletnia seria może zostać brutalnie przerwana

Niewiele czasu zostało do końca i wydaje się, że Robert Lewandowski może nie nadgonić rywali i nie zdobyć korony króla strzelców. W ostatnich dwóch kolejkach FC Barcelona zmierzy się z Rayo Vallecano i Sevillą.

Jeśli Robertowi Lewandowskiemu nie uda się zdobyć w tym sezonie ligowym korony króla strzelców, to taka sytuacja będzie miała miejsce pierwszy raz od sezonu 2016/17. Grając wówczas w Bayernie Monachium Robert Lewandowski, nie zdobył tego trofeum mimo 30 strzelonych goli. Jedno trafienie więcej zanotował wówczas Pierre-Emerick Aubameyang, który grał dla Borussii Dortmund.

Primera División:

Król strzelców w sezonie 2022/2023 (23 gole),

Bundesliga:

Król strzelców w sezonie 2021/2022 (35 goli),

Król strzelców w sezonie 2020/2021 (41 goli),

Król strzelców w sezonie 2019/2020 (34 gole),

Król strzelców w sezonie 2018/2019 (22 gole),

Król strzelców w sezonie 2017/2018 (29 goli),

Wicekról strzelców w sezonie 2016/2017 (30 goli),

Król strzelców w sezonie 2015/2016 (30 goli),

Wicekról strzelców w sezonie 2014/2015 (17 goli),

Król strzelców w sezonie 2013/2014 (20 goli),

Wicekról strzelców w sezonie 2012/2013 (24 gole).

