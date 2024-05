To najlepiej zarabiający sportowiec świata. Lewandowski i Świątek nie mogą się z nim równać

Robert Lewandowski to bez wątpienia ogromna gwiazda sportu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Obok Jana Pawła II, Igi Świątek czy Lecha Wałęsy wydaje się postacią, o której można porozmawiać z ludźmi na każdej szerokości geograficznej. Transfer do FC Barcelony, jednego z najpopularniejszych klubów globu, tylko wzmocnił jego wizerunek.

Lewandowski i Świątek daleko za światową czołówką

Większa popularność przekłada się na lepsze kontrakty reklamowe. Lewandowski jest twarzą wielu światowych firm, co gwarantuje mu kolejne miliony. Wielkie pieniądze płaci mu również Duma Katalonii, jednakże w porównaniu z największymi atletami świata, zarówno kapitan reprezentacji Polski, jak i Iga Świątek nie mogą konkurować.

W rankingu najlepiej zarabiających sportowców świata magazynu Forbes 2024 na pierwszym miejscu uplasował się Crisitano Ronaldo. Choć Portugalczyk zamienił Europę na Bliski Wschód, to dzięki grze w Al-Nassr może liczyć na sowite wynagrodzenie. Łącznie (wliczając kontrakty reklamowe) Portugalczyk zainkasuje w tym roku 258 milionów dolarów.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Jon Rahm. Golfista przebojem wdarł się na podium. W ubiegłym roku próżno było go szukać nawet w czołowej dwudziestce. Zawodnik otrzymał potężne pieniądze za dołączenie do cyklu LIV Golf będącego alternatywą dla słynnego PGA Tour. Podium zamyka inny z piłkarzy, Leo Messi. Argentyńczyk po transferze do Interu Miami zarabia 135 mln dolarów.

Ranking najlepiej zarabiających sportowców świata 2024

W czołowej dziesiątce znalazło się pięć miejsc dla piłkarzy, miejsca dla koszykarzy i po jednym dla golfisty i futbolisty. Ostatni w czołowej dziesiątce Lamar Jackson (zawodnik ligi NFL) ma w tym roku zarobić 100,5 mln.

Ranking najlepiej zarabiających sportowców 2024 roku według „Forbesa”:

1. Cristiano Ronaldo (piłka nożna) – 258 milionów dolarów

2. Jon Rahm (golf) – 216,5 mln

3. Leo Messi (piłka nożna) – 135 mln

4. LeBron James (koszykówka) – 127 mln

5. Giannis Antetokounmpo (koszykówka) – 111

6. Kylian Mbappe (piłka nożna) – 109,5

7. Neymar (piłka nożna) – 107 mln

8. Karim Benzema (piłka nożna) – 106 mln

9. Stephen Curry (koszykówka) – 102 mln

10. Lamar Jackson (futbol amerykański) – 100,5 mln

