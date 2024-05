Wiemy, kiedy Michał probierz ogłosi kadrę na Euro 2024. Zrobi to przed terminem

Za równo miesiąc rozpoczną się mistrzostwa Europy piłkarzy. Tytułu sprzed trzech lat bronić będą Włosi. Podczas ostatniej imprezy tego typu Polska nie wyszła z grupy. Droga do tegorocznych zmagań także nie należała do najłatwiejszych, gdyż wiodła przez dwuetapowe baraże. Michał Probierz, który przejął zespół po Fernando Santosie, doprowadził Biało-Czerwonych do awansu na czerwcową imprezę.

Michał Probierz zdradzi listę powołanych na mistrzostwa Europy

Niemalże od pierwszych dni po pokonaniu Walijczyków po rzutach karnych Probierz rozpoczął przygotowania do mistrzostw. Uczestniczył w wyborze bazy treningowej, a także w organizacji sparingów i obozu przygotowawczego w Polsce. Zanim wraz z zespołem wyruszy do Niemiec, poprowadzi drużynę w sparingach z Ukrainą i Turcją. Oba mecze odbędą się na warszawskim Stadionie Narodowym.

Znacznie większy ból głowy 51-latek może mieć z wyborem 26 graczy na turniej. Kandydatów nie brakuje, a czasu coraz mniej. Teoretycznie Michał Probierz musi podać skład do 7 czerwca. W tym czasie drużyna na dobre będzie szykować się do wyjazdu. Co więcej, na ten dzień zaplanowano sparing z Ukrainą.

Według informacji Romana Kołtonia podanych na kanale Meczyki.pl, selekcjoner ogłosi listę powołanych o ponad tydzień przed wymaganym terminem. Trener miał zdradzić dziennikarzowi, że zrobi to 29 maja, czyli za nieco ponad dwa tygodnie. Dzięki temu zarówno on, jak i zawodnicy będą mieli komfort w przygotowaniach do najważniejszej piłkarskiej imprezy roku.

Polacy rozpoczną walkę na Euro 2024

Polacy trafili do grupy D Euro 2024. Turniej zainaugurują meczem z Holandią 16 czerwca w Hamburgu. Ponadto zmierzą się także z Austrią (Berlin, 21 czerwca) oraz Francją (Dortmund, 25 czerwca).

