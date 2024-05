Probierz nie widzi tego piłkarza w swoich planach. Nie pozostawił wątpliwości

Santiago Hezze to jeden z ważnych graczy Olympiakosu. Choć zespół najprawdopodobniej nie zdobędzie mistrzostwa Grecji, to może osiągnąć inny, być może większy sukces. Grecki klub pokonując Aston Villę awansował do finału Ligi Konferencji Europy. W rozgrywanym w Atenach finale zmagań zagra z włoską Fiorentiną.

Michał Probierz rezygnuje z Santiago Hezze

Argentyński środkowy pomocnik na początku 2024 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Jako że nie wystąpił do tej pory w kadrze mistrzów świata, a szanse na to w najbliższym czasie są dosyć niskie, powstała dyskusja na temat powołania 22-latka do kadry Biało-Czerwonych. Pozycja, na której występuje piłkarz, jest newralgicznym elementem układanki Michała Probierza, przez co gracz mógłby stanowić wartość dodaną.

W rozmowie z „Kanałem Sportowym” Probierz odniósł się do sprawy piłkarza. Już parę miesięcy temu zapowiadał wstępne rozmowy z zawodnikiem. Teraz stwierdził, że nie ma szans, by Hezze został powołany przed lub na zaplanowane w czerwcu mistrzostwa Europy. Selekcjoner nie zamierza wprowadzać nowej osoby w tak newralgicznym momencie. Nie wyklucza jednak, że da mu szansę w przyszłości.

– Przed Euro na pewno nie będziemy nic zmieniać i nie będziemy takich ruchów robić. Uważam, że znajomość języka jest bardzo potrzebna. Nie jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o Euro – stwierdził Probierz.

Polska szykuje się na Euro 2024

Michał Probierz musi przedstawić 26-osobowy skład reprezentacji Polski na Euro 2024 do 7 czerwca. Pierwszy mecz mistrzostw Europy Biało-Czerwoni rozegrają 16 czerwca na Volksparkstadion w Hamburgu przeciwko Holendrom. Grupę D oprócz wspomnianych drużyn tworzą także Francuzi i Austriacy. Turniej w Niemczech potrwa do 14 lipca.

