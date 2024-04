To tu będą mieszkać Polacy w trakcie EURO 2024. Nieoczekiwany wybór

Polacy w ostatniej chwili zapewnili sobie awans na EURO 2024. Do awansu potrzebowali gry w barażach i wygranych nad Estonią i Walią (po karnych). Tuż po zapewnieniu sobie biletów do Niemiec, Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczął operację wyboru bazy, w której w czerwcu będą stacjonować piłkarze pomiędzy spotkaniami.

Polscy piłkarze zamieszkają w Hanowerze

Tuż po awansie mówiło się, że najwięcej szans na ugoszczenie polskich piłkarzy ma Poczdam. Miał on wygrać z Bremą. Niespodziewanie do gry wkroczył jednak Hanower. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, iż Gruzini, którzy pierwotnie zarezerwowali sobie te miasto, zrezygnowali, decydując się na inną opcję. PZPN korzystając z okazji zdecydował się sięgnąć po trzeci, nieznany wcześniej wybór. Decyzję potwierdził tweet Cezarego Kuleszy.

„Drodzy Kibice, formalności dopięte, umowy podpisane! Reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Europy zamieszka w Hanowerze. Baza sportowa będzie zlokalizowana na obiektach klubu Hannover 96, a nasza drużyna wraz ze sztabem zamieszka w hotelu Sheraton” – poinformował prezes PZPN na Twitterze.

twitter

Polacy będą trenować na obiektach Hannoveru 96

Polacy będą mieszkać w hotelu Sheraton i trenować na obiektach treningowych Hannoveru 96. Oba miejsca są od siebie oddalone o około pięć kilometrów. W klubie grającym obecnie w 2.Bundeslidze występowali przed laty między innymi Andrzej Kobylański, Dariusz Żuraw czy Artur Sobiech. Atutem pobytu w hotelu w Hanowerze (który powstał na terenie dawnej fabryki piór wiecznych) jest lokalizacja względem aren, na których zagrają Biało-Czerwoni. Z hotelu będą mieli nieco ponad 160 kilometrów do Hamburga, 270 km do Berlina i 220 km do Dortmundu.

Polska rozpocznie EURO 2024 16 czerwca w Hamburgu meczem przeciwko reprezentacji Holandii.

Czytaj też:

Znany klub interesuje się trenerem Lewandowskiego. Zaskakujący kierunekCzytaj też:

UEFA szykuje dużą zmianę tuż przed Euro 2024. Zbigniew Boniek jest wściekły