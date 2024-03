Gdzie zamieszka reprezentacja Polski w trakcie Euro 2024? Są wstępne informacje

Długo kazali nam czekać reprezentanci Polski na to byśmy mogli odhaczyć awans na Euro 2024, ale najważniejsze, że ich misja zakończyła się sukcesem. We wtorek po heroicznym boju z Walią biało-czerwoni wywalczyli przepustkę na turniej po wygraniu z rywalem w rzutach karnych. Dość szybko też ruszyła giełda potencjalnych lokalizacji bazy turniejowej i według portalu Meczyki.pl PZPN wraz z trenerem Michałem Probierzem sondują dwa miejsca.

Polacy zamieszkają w Poczdamie lub Bremie

Analizowane są dwa kierunki. Jednym z nich jest Poczdam, czyli miejscowość na wschodzie Niemiec. Stamtąd biało-czerwoni mieliby blisko na mecz z Austrią do Berlina (29 kilometrów), ale już zdecydowanie dalej na starcia do Hamburga i Dortmundu. Warto jednak przyjrzeć się głównemu atutowi tej lokalizacji, jakim jest spokojna okolica i świetne warunki do trenowania. Według Meczyków.pl to właśnie ta opcja najbardziej przekonuje reprezentantów Polski.

To zapewne dlatego, że drugie z rozważanych miejsc, czyli Brema nie zapewni odpowiedniego spokoju reprezentantom Polski. Tam kadra miałaby się udać do Atlantic Grand Hotel. To obiekt położony w samym sercu Starego Miasta. Stosunkowo blisko dla Polaków byłoby dostępne lotnisko i krótsza odległość dzieli tą lokalizację od stadionów w Hamburgu i Dortmundzie, lecz może okazać się, że najważniejsza dla zawodników okaże się przestrzeń i brak tłumów w pobliżu.

Michał Probierz dokona wyboru

Ostatecznie końcowy głos będzie należał do Michała Probierza. To on wskaże bazę, w której podczas Euro 2024 zamieszkają reprezentanci Polski. Musi to zrobić 3 lub 4 kwietnia, ponieważ 5 kwietnia mija termin zgłaszania lokalizacji, w których będą stacjonować dane zespoły.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznego turnieju w Niemczech w fazie grupowej zagramy kolejno z: Holandią (Hamburg), Austrią (Berlin) oraz Francją (Dortmund).

