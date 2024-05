Kibole pojawili się na treningu Arki Gdynia. „Ktoś da d..y, będzie z tego rozliczony”

Arka Gdynia po raz ostatni na ekstraklasowym poziomie grała w sezonie 2019/20. Od tamtej kampanii klub bezskutecznie próbuje znaleźć sposób na powrót do piłkarskiej elity. Drużyna prowadzona przez trenera Wojciecha Łobodzińskiego obecnie jest dosłownie o krok od celu. Żeby tak się jednak stało, Arka nie może przegrać w niedzielę u siebie z GKS Katowice. Przeciwnicy to trzecia drużyna tabeli, z szansami na wyprzedzenie gdyńskiego rywala. GKS jest jednak w dużo gorszym położeniu na finiszu rozgrywek.

Kibole Arki Gdynia na treningu drużyny. „Motywacja” przed niedzielą

Katowiczanie tylko wygraną mogliby pokrzyżować plany niedzielnym gospodarzom z Gdyni. Jak jednak wiadomo, dużo prościej gra się bez dodatkowej presji, kiedy można, a nie trzeba dopiąć kwestię walki o awans.

Arka w miniony weekend przegrała derbowy mecz z Lechią Gdańsk (1:2), na terenie przeciwnika. Gdańszczanie zapewnili sobie awans dzięki tej wygranej oraz mistrzostwo Fortuna 1. Ligi.

Kibole Arki odnieśli się do tej bolesnej porażki na… bezpośrednim „spotkaniu” z drużyną. W mediach społecznościowych ukazał się filmik, dobrze obrazujący, jakie ciśnienie panuje w Gdyni, w kontekście szansy na awans.

– To, co było w derbach, to woła o pomstę do nieba. Nie istnieją takie rzeczy i to każdy z was już wie. Nie będziemy was za to j…ć, bo pewnie naczytaliście się tych komentarzy w internecie. W niedzielę macie szansę zmazać całą plamę. 12 tysięcy kibiców na trybunach. K…a, macie mega możliwość naprawienia tego błędu. Jeśli tego nie zrobicie, to ten smród będzie się za wami ciągnął w nieskończoność. My naprawdę na was liczymy, będziecie mieli nasze wsparcie, ale chcemy widzieć, że każdy z was da z siebie wszystko – mówi jeden z przemawiających do piłkarzy kiboli.

Jeszcze ciekawiej było po chwili, kiedy głos przejął kolejny z fanów Arki.

– Gramy na naszych zasadach. Każdy ma dać 100 procent z siebie, serce i charakter do końca. Ktoś da d..y, będzie z tego rozliczony – słyszymy na nagraniu.

Na końcu najzagorzalsi fani i piłkarze wspólnie zebrali się w kole, wykrzykując krzepiące hasła pod adresem klubu, który reprezentują. Czy całościowo zadziałało to motywująco? Można mieć spore wątpliwości…

W zabawny sposób na sytuację i słowa z nagrania z Gdyni zareagowano na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych wspomnianego klubu z Gdańska.

GKS Katowice sprawi sensację? Wisła Kraków walczy o baraże

Arka kontra GKS to nie jedyna ciekawa rywalizacja na finiszu Fortuna 1. Ligi. Jeśli Katowiczanie faktycznie wygraliby w Gdyni, zaliczyliby kapitalne zamknięcie świetnego sezonu w swoim wykonaniu.

Problemy ma za to Wisła Kraków. Zdobywcy Fortuna Pucharu Polski zajmują dopiero 9. miejsce po 33. rozegranych kolejkach. Krakowianie mogą jedynie załapać się do strefy barażowej, czyli lokat od 3-6 w tabeli. Wisła traci do tej strefy tylko punkcik. W ostatniej kolejce krakowianie zagrają u siebie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

