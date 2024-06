Robert Lewandowski zabrał głos ws. sukcesów Igi Świątek. „Byłem tam naście lat temu”

Biało-Czerwoni od 2 czerwca przygotowują się do zbliżających się mistrzostw Europy. W Warszawie trwa właśnie zgrupowanie, podczas którego trener Michał Probierz będzie mógł ze spokojem przetestować wszystkie możliwe, reprezentacyjne warianty.

Robert Lewandowski z uznaniem o sukcesach Igi Świątek

Obecność reprezentantów w kraju sprawia, że piłkarze pojawiają się w przestrzeni medialnej. Gościem Moniki Olejnik w „Kropce nad i”, programie w TVN24, był kapitan kadry Robert Lewandowski. RL9 został przepytany na różne tematy, od wspomnianego Euro 2024, poprzez słabość do warszawskiego PGE Narodowego, kończąc na zmianach na ławce trenerskiej w klubie, czyli FC Barcelonie.

Nie zabrakło również poruszenia kwestii dotyczących… liderki rankingu WTA. Od kilku lat to właśnie Lewandowski oraz Iga Świątek są postaciami pod szczególną obserwacją w świecie polskiego sportu. „Lewy” z uznaniem odniósł się do sukcesów osiąganych przez zdobywczynie m.in. czterech turniejów wielkoszlemowych. Świątek dopiero kilka dni temu obchodziła swoje 23. urodziny.

– Dzieli nas już trochę dystansu sportowego (śmiech). Byłem tam naście lat temu, gdzie obecnie jest Iga. Przed nią jeszcze wiele dobrego, zwycięstw, ale też wyzwań, które może napotkać. Uważam, że tak naprawdę wszystko przed nią. Życzę jej jak najwięcej wygranych oraz ciekawej rywalizacji w świecie tenisa. Bo to pewnie będzie korzystne dla każdej strony – z uśmiechem i życzliwością skwitował Lewandowski.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

