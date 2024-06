Jeden z czarnych koni Euro gra w polskiej grupie. Mają duży argument

Reprezentacja Polski ma już za sobą debiut na Euro 2024. Choć mecz mógł się podobać, to ostateczny wynik już nie. Biało-Czerwoni przegrali z Holandią 1:2 i z większą presją podejdą do starcia z Austriakami. Ci dopiero w poniedziałkowy wieczór rozpoczną zmagania na niemieckim turnieju.

Austria z fenomenalnym rekordem przed startem Euro 2024

Wielu ekspertów widzi w Austriakach potencjał na rewelację turnieju. Odkąd w 2022 roku Ralf Rangnick objął reprezentację, ta radzi sobie bardzo dobrze. Na 24 rozegrane spotkania drużyna przegrała tylko pięć, a zremisowała cztery. To, co rzuca się w oczy każdemu, kto zerknie na ostatnie mecze, to fakt, iż w zespole nie brakuje zawodników z wielkim ciągiem na bramkę rywali.

Austriacy mogą pochwalić się wielką serią strzelonych goli w każdym meczu z rzędu. Ostatni raz ich przeciwnik zakończył spotkanie z czystym kontem we wrześniu 2022 roku. Od tego momentu kadra rozegrała 17 spotkań. Nawet jeśli nie wygrywała, to przynajmniej raz ukuła przeciwnika. Co ciekawe, ostatnią ekipą, która nie pozwoliła sobie stracić bramki przeciwko Austriakom, była… Francja, czyli pierwszy rywal drużyny w grupie D mistrzostw Europy.

Mimo kontuzji kapitana kadry Davida Alaby (który jest obecny jako członek sztabu) Austriacy nie czują lęku przed mocnymi rywalami w grupie… albo sprawiają takie wrażenie. „Naprawdę nikogo się nie boją, mają poczucie własnej wartości, potrafią zagrać z każdym na wysokiej intensywności, a jakości im nie brakuje. Na Euro 2024 będą prezentować fajną, ofensywną piłkę” – powiedział dla Przeglądu Sportowego Onet Radosław Gilewicz, który lata temu dobrze poznał austriacką piłkę.

Polscy piłkarze szykują się na mecz z Austriakami

Podczas ostatniego Euro Austriacy wyszli z grupy, lecz przegrali później po dogrywce z późniejszymi mistrzami, Włochami. Teraz także są typowani do awansu nawet kosztem Polski. Ekipie Michała Probierza pozostaje życzyć, by położyła kres tym typowaniom.

