To będzie słodka „zemsta” Turków? Drugi najszybszy gol w historii Euro!

Austria była faworytem przed starciem z Turcją. Podopieczni Ralfa Rangnicka kapitalnie spisali się w grupie D. Co prawda najpierw przegrali z Francją 0:1, ale później pokonali Polskę 3:1, a na sam koniec ograli Holandię 3:2. To dało im wejście do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Turcy natomiast triumfowali dwukrotnie (z Gruzją 3:1 oraz Czechami 2:1), ale też ulegli wysoko Portugalii (0:3).

Turcja z szansą na słodką zemstę

Jeszcze w marcu tego roku w meczu towarzyskim Austria rozbiła Turcję 6:1. Wówczas oba zespoły różniła na boisku przepaść, a Austria pokazała, że może być czarnym koniem turnieju w Niemczech.

Początek starcia w 1/8 finału przyniósł jednak wstrząs. Turcja zaatakowała i w 1. minucie miała już pierwszy rzut rożny. Po jego wykonaniu w polu karnym doszło do sporego zamieszania. Austriacy robili wszystko, by oddalić zagrożenie, ale piłka wpadła pod nogi Meriha Demirala, a ten potężnym strzałem pod poprzeczkę otworzył wynik spotkania.

Merih Demiral przeszedł do historii

Gol zdobyty przez Demirala ma ważny wymiar pod kątem historycznym. Turek bowiem pokonał bramkarza drużyny przeciwnej w 57. sekundzie meczu, co sprawia, że to drugie najszybsze trafienie w historii piłkarskich mistrzostw Europy i jednocześnie drugi gol, który padł przed upływem pierwszej minuty.

Co ciekawe, najszybszy gol w historii Euro również padł na turnieju w Niemczech. Strzelił Nedim Bajrami w spotkaniu Albanii z Włochami. Reprezentant Albanii wówczas zanotował bramkę w 23. sekundzie rywalizacji. Ostatecznie jednak jego zespół w starciu z Italią okazał się słabszy.

