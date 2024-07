Czym zawinił Marciniak, że nie poprowadzi finału Euro? „O tym wiedzieli wszyscy”

Szymon Marciniak uchodzi za jednego z najlepszych sędziów świata. Polak prowadził już niemalże wszystkie najważniejsze spotkania w historii futbolu. Finał mistrzostw Europy wciąż jednak pozostanie na jego liście życzeń. Pochodzący z Płocka arbiter z dużym rozczarowaniem musiał przyjąć decyzję Komitetu Sędziowskiego UEFA.

Szymon Marciniak mógł poprowadzić finał Euro 2024

Polak poprowadził podczas Euro 2024 dwa spotkania – Belgów z Rumunami oraz Szwajcarów z Włochami. Ponadto pełnił rolę arbitra technicznego podczas pojedynku Portugalczyków z Francuzami. Kibice liczyli na to, że skoro Marciniak nie poprowadził żadnego z półfinałów, to otrzyma pracę przy finale mistrzostw Europy. Komitet Sędziowski UEFA podjął jednak decyzję, by najważniejszy mecz imprezy poprowadził Francois Letexier. Francuz uchodzi za nową falę sędziów w Europie. Urodzony w 1989 roku arbiter przebojem wdziera się do światowej czołówki. Praca przy starciu Hiszpanów z Anglikami będzie dla niego olbrzymią szansą.

Od razu pojawiły się jednak głosy, dlaczego Marciniak dostał mniej zaszczytną funkcję arbitra technicznego. Włoskie media sugerowały, że wyborem Letexiera stał bezpośrednio szef komitetu Roberto Rosetti. Zbigniew Boniek zdradził w rozmowie z kanałem „Prawda Futbolu” inne powody.

„Marciniak to elita sędziów, lecz totalnie zawalił półfinał Ligi Mistrzów. Przedłużył mecz o 12 minut i nie uznał prawidłowej bramki” – zaczął Boniek, dodając, że kluczowy wpływ na wybór arbitra finału miała porażka reprezentacji Francji w półfinale”.Marciniak miał możliwość sędziowania finału, ale Francja musiałaby wygrać swój półfinał. Wiadomo było, że jeśli przegra, to największą szansę będzie miał jeden z dwóch Francuzów. O tym wiedzieli wszyscy, wydaje mi się, że Szymon Marciniak również – dodał były prezes PZPN.

twitter

Szymon Marciniak wróci do kraju po mistrzostwach

Niezależnie od rozczarowania Szymon Marciniak może być zadowolony ze swojej dyspozycji podczas Euro 2024. Polak wróci do kraju z dużym doświadczeniem i wynagrodzeniem.

Czytaj też:

Były selekcjoner polskiej kadry z nową pracą. Takiego kierunku nikt się nie spodziewałCzytaj też:

Borek porównał Niemcy do Polski. „Absolutnie nie jest lepiej”