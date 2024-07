Polska z kandydaturą na organizację piłkarskiego Euro! Kulesza to potwierdził

Szef PZPN ujawnił, że Polska będzie chciała zorganizować Euro 2029, czyli najważniejszy turniej Starego Kontynentu pań. Jak czytamy na stronie federacji, do UEFA poza polskim akcesem, wpłynęły również oferty ze strony Danii i Szwecji.

PZPN: Polska stara się o organizację Euro 2029!

Prezes Kulesza poinformował o ważnej decyzji w piątkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Drodzy Kibice, z radością ogłaszam, że zgłosiliśmy naszą kandydaturę do organizacji mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. Turniej takiej rangi byłby kolejnym dużym krokiem w rozwoju kobiecej piłki w naszym kraju. W 2025 roku będziemy gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy kobiet U-19, a w następnym roku mistrzostw świata kobiet U-20. Kobieca piłka nożna stanowi kluczowy element naszej strategii, dlatego z ogromną dumą podjęlibyśmy się organizacji tak prestiżowego wydarzenia, jakim są mistrzostwa Europy kobiet – napisał na portalu X szef piłkarskiej federacji w Polsce.

Co ciekawe, to nie jest pierwsze podejście do organizacji kobiecego Euro przez Polskę. Komitet Wykonawczy UEFA nie wybrał jednak polskiej oferty na turniej w 2025 roku, wówczas decydując, że zmagania zostaną rozegrane w Szwajcarii. Tak jak wspomina we wpisie Kulesa, w przypadku Polski – skończyło się na turnieju młodzieżowym – który również jest potrzebny do popularyzacji.

Superpuchar Europy i finał Ligi Konferencji w Polsce

Polska wielokrotnie była wyróżniana możliwością organizacji ważnych piłkarskich wydarzeń przez UEFA. Tak jest również w przypadku tego i przyszłego roku, patrząc na rozgrywki klubowe. Dość wspomnieć o Superpucharze Europy, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie (14 sierpnia 2024), przy finale Ligi Konferencji – na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, na koniec kampanii 2024/25.

