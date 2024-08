Pierwszy mecz i od razu trofeum. Kylian Mbappe triumfuje z Realem w Warszawie

Takie wydarzenia to wielka nobilitacja dla polskiego świata futbolu. PGE Stadion Narodowy w Warszawie gościł mecz o Superpuchar Europy. Nad Wisłę przyleciał triumfator Ligi Mistrzów – Real Madryt – oraz zwycięzca Ligi Europy – Atalanta Bergamo. Spotkanie, które zarazem stanowiło oficjalny debiut nowej gwiazdy „Królewskich”, Kyliana Mbappe, zakończyło się zdobyciem przez hiszpański klub kolejnego trofeum. Gole na wagę zwycięstwa strzelili francuski gwiazdor, a także Federico Valverde (2:0).

Debiut Kyliana Mbappe w Warszawie

Już od momentu podpisania kontraktu z Francuzem kibice w Polsce mogli przypuszczać, że oficjalny debiut napastnika przypadnie właśnie na mecz w Warszawie. Carlo Ancelotti desygnował go do składu od pierwszej minuty. Już po paru chwilach spotkania poczuł spory ból po mocnym wejściu Hiena. Później to zawodnik Atalanty, Davide Zappacosta, potrzebował chwili na dojście do siebie. Włoch musiał kontynuować grę z bandażem na głowie.

Przez pierwsze kilkanaście minut meczu obie ekipy szukały szans na pierwszego gola. W 25. minucie poprzeczka uratowała Courtoisa przed utratą bramki po świetnym strzale De Roona. Atalanta nie wyglądała na drużynę, która miałaby się bać najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Przed końcem pierwszej połowy Rodrygo mógł posłać Real na prowadzenie, ale znów dała o sobie znać poprzeczka.

Real Madryt zgarnia Superpuchar Europy

Druga połowa mogła rozpocząć się fantastycznie dla graczy Gian Piero Gasperiniego. W 47. minucie Pasalić uderzył piłkę głową. Chorwat popisał się dobrym strzałem, ale Courtois interweniował jeszcze lepiej. Z czasem Real zaczął szukać swoich szans i dopiął swego w 59. minucie. Po słabym wybiciu bramkarza, piłkę przejął piłkarz „Królewskich”. Piłkę dostał Vinicus Junior, który pognał w pole karne i dograł na pustą bramkę Federico Valverde. Urugwajczyk musiał tylko „dołożyć nogę”.

Niecałe dziesięć minut później Real miał już dwubramkową zaliczkę. Gola w debiucie w nowych barwach zdobył Mbappe wykończając akcję po podaniu Jude Bellinghama. Bramką pokazała wyższość zespołu z Madrytu w spotkaniu, choć gracze Carlo Ancelottiego nie chcieli na tym poprzestać. W 74. minucie Musso interweniował po uderzeniu Rodrygo. W 82. minucie Atalanta sama sobie prawie strzeliła gola, po tym jak piłka odbiła się od Djimsitiego. Chwilę później trener Realu zdjął z boiska Mbappe. Francuz mógł nacieszyć się oklaskami kibiców na Narodowym.

Do końca meczu wynik nie uległ zmianie, więc po ostatnim gwizdku Sandro Scharera, Real wraz z licznymi kibicami mógł rozpocząć świętowanie pierwszego trofeum w nowym sezonie.

twitter

Carlo Ancelotti z kolejnym pucharem

Dla Realu Madryt to szósty Superpuchar Europy. Ostatni raz ekipa Ancelottiego świętowała sukces w tych rozgrywkach dwa lata temu.

Real Madryt – Atalanta Bergamo 2:0 (0:0)

Bramki: Valverde 59’, Mbappe 68’

Wyjściowe składy

Real Madryt: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellinham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr

Atalanta Bergamo: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Lookman

Czytaj też:

Mają dość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. „Jest kilka sezonów po swoim szczycie”Czytaj też:

Polski talent odrzucił ofertę z USA i został w Legnicy. Wyjawił powód