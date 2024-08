Superpuchar Europy w Warszawie, ale nie dla kibiców. To szokująca sytuacja

Real Madryt, jako zwycięzca Ligi Mistrzów oraz Atalanta Bergamo – triumfator Ligi Europy UEFA. Te zespoły zagrają na PGE Narodowym o pierwsze poważne trofeum w klubowej piłce. To również symboliczny powrót futbolu na dużą arenę po Euro 2024. Co ciekawe, to właśnie w Warszawie debiut w barwach Królewskich zaliczy Kylian Mbappe.

Superpuchar Europy na PGE Narodowym. Kibice nie obejrzą meczu?

Spoglądając na to, że oczy piłkarskiej Europy zwrócone będą na polską stolicę, choćby ze względu na wspomniany, pierwszy oficjalny mecz Francuza w barwach Realu, trochę zaskakujące jest podejście do meczu od strony transmisyjnej. O czym dokładnie mowa? Spotkanie o Superpuchar Europy będzie można zobaczyć jedynie za pośrednictwem posiadającego prawa Canal+ poprzez kilku kanałów z jego oferty (Canal+ 4K Ultra, Canal+ Premium, Canal+ Sport).

Dlaczego mecz rozgrywany na PGE Narodowym nie będzie dostępny w otwartej telewizji? Z jednej strony to oczywiste, w końcu rynek telewizyjny rządzi się swoimi prawami i trudno robić wyjątek w przypadku jednego spotkania. Trudno mieć zatem jakiekolwiek pretensje do Canal+ i jego przedstawicieli. Ale być może właśnie taki precedens, z otwarciem możliwości oglądania nie tylko dla abonentów, mógłby trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców. Zwłaszcza że meczów klubowej piłki nożnej na takim poziomie w Polsce, nie ma zbyt wiele.

Kolejna okazja nadarzy się na koniec sezonu 2024/25, we Wrocławiu. Tarczyński Arena będzie areną finałowego meczu Ligi Konferencji Europy. Czyli trzeciego co do ważności pucharu w zestawie UEFA.

Początek środowego (tj. 14 sierpnia) meczu Real Madryt – Atalanta Bergamo o godzinie 21:00. W poprzednim sezonie Superpuchar Europy trafił do Manchesteru City. The Citizens wygrali po rzutach karnych (5:4) z hiszpańską Sevillą.

Najwięcej Superpucharów Europy mają w swoim dorobku trzy kluby: FC Barcelona, Real Madryt i AC Milan. W każdym z przypadków mowa o pięciu trofeach w klubowych gablotach. Królewscy w Warszawie staną zatem przed szansą wyjścia na prowadzenie w tej pucharowej klasyfikacji wszech czasów.

