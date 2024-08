Piękny gest prezydenta. Ogromne wyróżnienie dla Franciszka Smudy

W miniony weekend media obiegła bardzo przykra informacja o śmierci trenera Franciszka Smudy. Szkoleniowiec takich drużyn jak Widzew Łódź, Legia Warszawa, Lech Poznań czy Wisła Kraków od dłuższego czasu walczył z nowotworem krwi. Były selekcjoner reprezentacji Polski miał 76 lat.

Franciszek Smuda zostanie pośmiertnie odznaczony przez prezydenta

Franciszek Smuda był wielką postacią polskiego futbolu. Pokazały to wyniki m.in. z Widzewem Łódź, który za jego kadencji zdobył dwa mistrzostwa. Ponadto świętował zodbycie Pucharu Polski z Lechem Poznań w 2009 roku. To ostatni raz, kiedy Kolejorz sięgnął po to trofeum.

Pogrzeb Franciszka Smudy zaplanowano na czwartek 22 sierpnia o godz. 14:20 w Krakowie. Jak się okazuje, prezydent naszego kraju pośmiertnie uhonoruje świętej pamięci trenera. O wszystkim poinformował Sebastian Staszewski w serwisie X. "Franciszek Smuda zostanie pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę i będzie przekazane małżonce trenera podczas ceremonii pogrzebowej, która rozpocznie się o godz. 14.20 w Krakowie.

Order Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 roku i nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas: