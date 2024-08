Robert Lewandowski, Mateusz Morawiecki i inni wspominają Smudę. „Dziękuję za wszystko”

Gdy kilka dni temu media poinformowały, że Franciszek Smuda znajduje się w stanie krytycznym, pozostawała nadzieja, że cieszący się dużą popularnością trener być może cudem pokona nowotwór krwi. Tak się jednak nie stało. Były selekcjoner reprezentacji Polski zmarł w Krakowie w niedzielę w wieku 76 lat.

Świat sportu żegna Franciszka Smudę

Franciszek Smuda mógł pochwalić się ogromnym doświadczeniem piłkarskim i trenerskim. Jako zawodnik reprezentował między innymi Legię Warszawa. Z kolei jako trener pracował wiele lat w Niemczech, a także w Turcji. W Polsce najlepiej pamięta się go z pracy z Widzewem Łódź, z którym zdobył mistrzostwo Polski, a także awansował do Ligi Mistrzów. Po latach prowadzenia innych zespołów (m.in. Wisły Kraków, Legii czy Lecha Poznań) szkoleniowiec otrzymał szansę poprowadzenia reprezentacji Polski, wraz z którą rywalizował na domowych mistrzostwach Europy 2012.

Smuda był postacią, której nie dało się zapomnieć. Do historii przeszły jego słynne lapsusy językowe i powiedzonka. Choć jego metody treningowe często budziły kontrowersje, to jednak u większości cieszył się wielkim szacunkiem. Widać to choćby po kondolencjach, które zamieszczają w mediach społecznościowych. „Dziękuje za wszystko Trenerze” – napisali Robert Lewandowski oraz Jakub Błaszczykowski, który za jego kadencji pełnił funkcję kapitana kadry.

twitter

„Nie żyje wielki trener Franciszek Franz Smuda. Legenda Widzewa Łódź na zawsze” – napisał pochodzący z Łodzi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. „Dziękujemy za wszystkie piękne chwile, które dał kibicom piłki nożnej” – napisał z kolei były premier Mateusz Morawiecki.

twitter

Minuta ciszy ku pamięci Franciszka Smudy na polskich stadionach

Z powodu śmierci Franciszka Smudy niedzielne i poniedziałkowe mecze PKO Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy.

twitterCzytaj też:

Lionel Messi chce walczyć z aktywistami. Ma osobisty powódCzytaj też:

Kontrowersje po meczu Śląska Wrocław. Zagraniczne media piszą o rasizmie