Lionel Messi chce walczyć z aktywistami. Ma osobisty powód

Lionel Messi to jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, a także jedna z największych gwiazd całego sportu. Po zdobyciu mistrzostwa świata w 2022 roku, Argentyńczyk w tym roku „dorzucił” kolejny triumf w Copa America. Po przerwie na rozgrywki reprezentacyjne, napastnik powrócił do Interu Miami, z którym rywalizuje w amerykańskiej Major League Soccer.

Lionel Messi chce walczyć z aktywistami klimatycznymi

Argentyńczyk po wielu latach gry zgromadził ogromny majątek. Może pochwalić się wieloma nieruchomościami. Jedna z nich zlokalizowana jest na hiszpańskiej Ibizie. Na początku sierpnia media obiegła informacja, że jego dom na wyspie został zdewastowany przez aktywistów klimatycznych z organizacji Futuro Vegetal („Roślinna Przyszłość”). Protestujący pochwalili się zachowaniem w mediach społecznościowych, jak malują farbą elewacje budynku. Nie zabrakło haseł motywujących ich do tego działania. „Twój luksus, nasz kryzys klimatyczny” – to jedno z nich.

Choć w związku ze sprawą policja zatrzymała trzy osoby, to z czasem ich wypuszczono. Organizacja przekonuje, że Messi wybudował dom bez stosownego pozwolenia. Argentyńczyk nie zamierza jednak odpuszczać zachowania aktywistów. Jego prawnicy wysłali do organizacji pozew żądający odszkodowania w wysokości 50 tysięcy euro. Według nich, to cena, jaką piłkarz będzie musiał zapłacić za doprowadzenie budynku to wcześniejszego stanu.

Futuro Vegetal nie zgadza się z treścią sądu. Bilbo Bassaterra, rzecznik prasowy, przekonuje, że farba, którą pomalowano nieruchomość sportowca, jest łatwo zmywalna, więc kosz „naprawy” domu nie powinien wynieść żądane przez prawników Argentyńczyka 50 tysięcy.

O co walczą aktywiści znani z ataku na dom Lionela Messiego?

Futuro Vegetal chwali się na swojej stronie internetowej tym, że „działają, by zmieniać świat”. „Chcemy, aby cała populacja była świadoma punktu krytycznego, który osiągnęliśmy jako ludzkość, oraz przemocy międzypokoleniowej, jaką reprezentuje polityka instytucjonalna w obliczu kryzysu klimatycznego” – można przeczytać.

