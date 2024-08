Kontrowersje po meczu Śląska Wrocław. Zagraniczne media piszą o rasizmie

Śląsk Wrocław do samego końca rewanżowego pojedynku z St. Gallen walczył o awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, co dawałoby możliwość rywalizacji z Trabzonsporem o występ w fazie grupowej. Pomimo porażki w pierwszym meczu zespół Jacka Magiery odrobił stratę. Był bliski awansu, ale w końcówce pojedynku nie zabrakło kontrowersji sędziowskich. Wcześniej jeden z kibiców polskiej drużyny sprawił, że dziś w zagranicznych mediach nie mówi się tylko o meczu, a o ataku rasistowskim.

Zagraniczne media piszą o rasizmie na meczu Śląska Wrocław

Piłkarze Jacka Magiery przegrali pierwszy mecz 0:2, lecz po pierwszej połowie rewanżu prowadzili 3:1, co dawało im awans. Ostatecznie wygrali 3:2, ale drugi gol Szwajcarów zdobyty w doliczonym czasie gry przesądził o ich awansie do dalszej fazy rozgrywek. Śląsk kończył mecz w ósemkę po tym jak w drugiej części starcia sędzia odesłał do szatni Aleksa Petkowa, Nahuela Leivę oraz Arnaua Ortiza. Na zamieszanie zareagował między innymi minister sportu Sławomir Nitras, dając do zrozumienia, że sędzia pojedynku wypaczył wynik.

Szwajcarzy z kolei po meczu bardziej skupili się na tym co działo się na trybunach, niż na samym pojedynku sportowym. Dziennik „St. Galler Tagblatt” zwrócił uwagę na wydarzenia z początku drugiej połowy, kiedy to Lawrence Ati-Zigi był obrażany na tle rasistowskim przez jednego z fanów Śląska. Bramkarz gości chciał wyjaśnić sprawę z kibicem, ale został powstrzymany. Z czasem ochrona wyprowadziła także kibica, którego nie mógł wcześniej nikt utemperować.

„Bardzo dramatyczny mecz został przyćmiony przez nieprzyjemne sceny: bramkarz Zigi był rasistowsko obrażany przez kibiców gospodarzy i trudno było go uspokoić nawet po końcowym gwizdku” – napisał dziennik nawiązując także do zamieszania po ostatnim gwizdku arbitra.

Polskie kluby walczą o europejskie puchary

W IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy znalazła się Legia Warszawa oraz Wisła Kraków. Z kolei o awans do fazy grupowej Ligi Europy powalczy mistrz Polski Jagiellonia Białystok.

