Awans rodził się w bólach. Kibice Legii Warszawa odetchnęli z ulgą

Legia Warszawa w pierwszym spotkaniu pokonała Broendby IF 3:2. To stawiało ją w dobrej sytuacji przed rewanżem, który rozgrywała na własnym boisku. Tymczasem Duńczycy od samego początku drugiego starcia pokazywali, jak mocno zależy im na odrabianiu strat. Można powiedzieć, że Legia była w wielkich opałach.

Legia odrobiła straty

W 38. minucie Broendby objęło prowadzenie. Sergio Barcia zagrał piłkę ręką i sędzia podyktował rzut karny. Daniel Wass posłał piłkę w środek bramki i zmylił Kacpra Tobiasza, który wcześniej miał wiele dobrych interwencji. Gol dla Broendby sugerował, że może być gorąco w dwumeczu. Na szczęście w 43. minucie Legia wyrównała. Bramkę zdobył Radovan Pankov po strzale głową. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Ruben Vinagre.

Do końca pierwszej połowy już nic wielkiego się nie działo, a remis był świetnym rezultatem dla Legii, patrząc na to, jak ofensywnie był usposobiony rywal.

Legia uciekła spod topora

W drugiej części spotkania znów kilkukrotnie było gorąco w polu karnym Legii Warszawa. W jednej z sytuacji cypryjski arbiter podchodził do monitora VAR. Yuito Suzuki próbował jednak wymusić rzut karny i nie było tam przewinienia Claude'a Goncalvesa. Kibicom ponownie chciał o sobie przypomnieć Wass. W 66. minucie uderzał z dystansu i piłka poleciała minimalnie nad poprzeczką.

Legia nie stwarzała zbyt wiele zagrożenia pod bramką Duńczyków. Podopieczni Goncalo Feio skupiali się głównie na bronieniu wyniku i kontrach. Dwie okazje miał choćby Ryota Morishita, ale ich nie wykorzystał. W bramce Legii znów kapitalnie spisywał się natomiast Tobiasz, który w 83. minucie wybronił strzał Noaha Narteya. Wynik do końca spotkania się nie zmienił, co dało awans Legii Warszawa do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Przepustka do tego etapu cieszy, ale Legia musi poprawić swoją grę.

