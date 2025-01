Ostatni wpis jednej z ofiar katastrofy w USA. Zdjęcie prosto z pokładu samolotu

Wśród podróżujących znajdowali się zawodnicy i trenerzy łyżwiarstwa figurowego, wracający z obozu po mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, które odbyły się w Wichita w dniach 20–26 stycznia.

Ostatni wpis jednej z ofiar katastrofy w USA. Zdjęcie prosto z samolotu

Skating Club z Bostonu opublikował listę ofiar, związanych z klubem. Łącznie to sześciu członków grupy łyżwiarskiej, w tym tragicznym wypadku.

Jedna z ofiar, Spencer Lane, na swoich mediach społecznościowych, opublikował poruszający wpis.

Młody łyżwiarz zamieści nawet na swoim stories na Instagramie zdjęcie… prosto z pokładu samolotu.

W kontekście późniejszej tragedii, na profilu Lane’a pojawia się coraz więcej komentarzy, żegnających jedną z ofiar tej olbrzymiej tragedii.

Prezydent Donald Trump przekazał, że nikt nie przeżył katastrofy

W nocy ze środy na czwartek samolot pasażerski Bombardier CRJ-700 (lecący z Wichita w stanie Kansas) zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem UH-60 Black Hawk. Po wszystkim maszyny znalazły się w wodzie – w rzece Potomak.

Samolot pasażerski wykonywał lot z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu, przewożąc 60 pasażerów i czterech członków załogi. Na pokładzie śmigłowca znajdowało się trzech żołnierzy US Army.

Do zderzenia doszło około pięciu kilometrów od Białego Domu i Kapitolu, gdy samolot podchodził do lądowania na lotnisku im. Ronalda Reagana. Po kolizji obie maszyny wpadły do rzeki Potomak, co znacznie utrudniło akcję ratunkową. Niska temperatura wody, wynosząca około 2 stopni Celsjusza, dodatkowo zmniejszała szanse na przeżycie ewentualnych ocalałych. Na miejscu katastrofy pracowało kilkuset ratowników, w tym nurkowie, którzy przeszukiwali wody Potomaku w poszukiwaniu ciał ofiar oraz czarnych skrzynek obu maszyn.

W czwartek (tj. 30 stycznia), w godzinach popołudniowych polskiego czasu, prezydent USA Donald Trump zorganizował specjalną konferencję w Białym Domu. Przywódca Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem przemówienia poprosił o minutę ciszy. Po chwili poinformował, że niestety, nikt nie przeżył katastrofy.

