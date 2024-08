Pracował razem z Franciszkiem Smudą. Pożegnał go we wzruszający sposób

Franciszek Smuda zmarł 18 sierpnia w wieku 76 lat. Od pewnego czasu zmagał się z nowotworem krwi. Kilka dni przed śmiercią portal sport.tvp.pl poinformował, że słynny trener leży w szpitalu w stanie krytycznym. Kibice modlili się o to, aby wygrał najważniejszy mecz w swoim życiu, ale do tego nie doszło. Smuda odszedł od nas, ale każdy będzie pamiętał jego osiągnięcia na czele z trzema tytułami mistrza Polski (dwa z Widzewem Łódź i jeden z Wisłą Kraków) oraz wejściem do fazy grupowej Ligi Mistrzów w roli trenera Widzewa.

Smuda i jego praca w Lechu Poznań

Udany okres pracy Smuda zaliczył także w Lechu Poznań, gdzie zespół pod jego wodzą toczył pamiętne boje w Pucharze UEFA. To za jego kadencji Lech wywalczył swój ostatni Puchar Polski.

W tej drużynie był wówczas Manuel Arboleda, który przeszedł do Kolejorza z Zagłębia Lubin w 2008 roku. Kolumbijczyk był jednym z ulubieńców Smudy. Obaj panowie szybko złapali dobry kontakt, a Arboleda jeszcze po odejściu szkoleniowca z klubu przez kilka lat pełnił rolę szefa defensywy poznańskiego zespołu.

Arboleda wspomina Smudę

Po śmierci słynnego trenera Arboleda opublikował wzruszający wpis na Instagramie. Dodał kilka wspólnych zdjęć ze Smudą i potwierdził, że był jego wielkim przyjacielem.

„Spotkaliśmy się 6 grudnia 2004 roku i od razu wiedziałem, że będziemy świetnymi przyjaciółmi... Razem byliśmy prawie niepokonani” – rozpoczął emocjonalny wpis Arboleda.

„Zawsze wydobywałeś ze mnie to, co najlepsze, nie tylko jako zawodnika, ale także jako osobę, ale niestety nie mogłem dotrzeć do twojego ostatniego meczu. Ale jestem spokojny, ponieważ kiedy jeszcze żyłeś, okazywałem ci całą moją miłość i szacunek... Do zobaczenia zawsze, mój drogi staruszku, spoczywaj w pokoju przyjacielu” – zakończył.

