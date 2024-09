Polka gwiazdą na miarę Roberta Lewandowskiego. „Kibice są szczęśliwi”

Ewa Pajor świetnie prezentowała się już w sparingach, następnie zdobyła bramkę w spotkaniu z AC Milan, którego stawką był Puchar Gampera. Gdy już doszło do inauguracji ligowej, to reprezentantka Polski się nie zatrzymała. Zanotowała dwa trafienia w starciu z Deportivo, a Barcelona zwyciężyła 3:0. Szybko pojawiły się w Katalonii porównania do Roberta Lewandowskiego, który w pierwszym sezonie w męskiej drużynie Dumy Katalonii został królem strzelców La Liga. Pajor też imponuje skutecznością.

Hiszpanie zachwyceni Ewą Pajor

Tuż po spotkaniu z Deportivo kataloński Sport pisał, iż Pajor jest wszystkim, czego Barcelona potrzebowała. I to nie tylko teraz, ale przez lata. Teraz jeszcze bardziej tę opinię rozszerzyła jedna z przedstawicielek tej redakcji.

– Oczywiście myślałam, że Pajor strzeli wiele goli dla Barcelony, ponieważ jest topową napastniczką na świecie, ale nie spodziewałam się, że tak szybko wpasuje się w zespół. Styl Barcelony bardzo różni się od innych europejskich drużyn i potrzeba trochę czasu, aby nowi zawodnicy się zaadaptowali. Polka zrobiła to błyskawicznie – powiedziała w rozmowie z portalem sport.tvp.pl Maria Tikas, dziennikarka katalońskiego „Sportu”.

Pajor oczarowała kibiców

Jak wskazuje Tikas, o Pajor wiele mówią także kibice. O transferze Polki do FC Barcelony było naprawdę głośno, bo w poprzednich latach była ona gwiazdą Wolfsburga. Wystarczy wspomnieć, że w Bundeslidze w 122 występach zdobyła aż 98 bramek.

– Kibice są tutaj naprawdę szczęśliwi z transferu Pajor. Klub wydał sporą sumę pieniędzy za ten transfer. W takim momencie zawsze pojawiają się wątpliwości. Tym razem jednak było inaczej. Wszyscy od początku widzieli, że przyjście Polki było bardziej niż konieczne – dodała Tikas.

W barwach FC Barcelony nasza piłkarka będzie miała sporą szansę spełnić marzenie w postaci triumfu w Lidze Mistrzyń. Tylko w ostatnich czterech sezonach katalońska drużyna trzykrotnie sięgała po to trofeum.

