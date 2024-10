Lionel Messi dogonił Cristiano Ronaldo. Wspaniały mecz Argentyńczyka

Argentyna w nocy z wtorku na środę polskiego czasu rozbiła Boliwię 6:0 w spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata 2026. Trzy trafienia dla Albicelestes zanotował Lionel Messi. Rozpoczął strzelanie w 19. minucie. Kolejne bramki dołożył w końcówce meczu (84. oraz 86. minuta). Ponadto na jego koncie zapisano jeszcze dwie asysty. W jednej prestiżowej statystyce kapitan aktualnych mistrzów świata zrównał się z Cristiano Ronaldo.

Messi z wielkim wyczynem

Po meczu z Boliwią Messi ma już bowiem na koncie 10 hattricków w narodowych barwach, czyli dokładnie tyle samo ile Cristiano Ronaldo. Obaj panowie od wielu lat prześcigają się w poszczególnych statystykach, a w tej mamy remis. Mimo upływających lat Portugalczyk i Argentyńczyk dalej są jednymi z najważniejszych piłkarzy w swoich reprezentacjach.

Warto tutaj odnieść się do tego, co Cristiano Ronaldo pokazuje w Lidze Narodów. W czterech meczach w tych rozgrywkach zgromadził trzy bramki, a podczas październikowego zgrupowania trafił również do siatki w starciu z Polską na PGE Narodowym.

facebook

Argentyna mknie po awans

Jeśli chodzi o reprezentację Argentyny, to po zwycięstwie z Boliwią Lionel Messi i spółka mają już 22 punkty w tabeli południowoamerykańskiej strefy eliminacyjnej do mundialu 2026. To oczywiście daje Argentyńczykom pierwsze miejsce w zestawieniu. Awans na kolejny światowy czempionat jest już naprawdę blisko.

Albicelestes mają trzy oczka przewagi nad drugą Kolumbią. Podium uzupełnia natomiast reprezentacja Urugwaju (16 pkt). Na kolejnych trzech pozycjach mamy Brazylię, Ekwador oraz Paragwaj. Do mistrzostw świata wejdzie sześć najlepszych drużyn w tabeli. Siódma z kolei zagra w barażach interkontynentalnych. Na ten moment jest nią Boliwia, czyli ostatni rywal Argentyny.

Czytaj też:

Chorwaci wściekli po wizycie na PGE Narodowym. „To dwa kardynalne błędy”Czytaj też:

Oto największy wygrany meczu Polska – Chorwacja. Odmienił grę Polaków