Robert Lewandowski odskoczył młodej gwieździe. Pasjonująca walka trwa

Mecz z Sevillą ułożył się po myśli Roberta Lewandowskiego. W pierwszej połowie polski napastnik dwukrotnie trafił do siatki drużyny przeciwnej. Najpierw wykorzystał rzut karny na 1:0, a później przeciął strzał Raphinhi. Wówczas było już 3:0. Barcelona ostatecznie zwyciężyła 5:1, a Lewandowski zszedł z boiska w 66. minucie. Nie można dziwić się decyzji trenera, bo przed Dumą Katalonii bardzo ważne starcia w Lidze Mistrzów i La Liga, więc „Lewego” należało oszczędzić.

Lewandowski odskoczył Haalandowi

Po 10 meczach ligowych Lewandowski zgromadził już 12 bramek, czyli dwa razy więcej niż kolejni zawodnicy w klasyfikacji strzelców La Liga – Kylian Mbappe i Ayoze Perez. Przez cały sezon piłkarze walczą też o punkty do rankingu, w którym walczy się o Złotego Buta. To nagroda, która jest przyznawana dla najlepszego strzelca spośród wszystkich najwyższych europejskich lig zrzeszonych w UEFA. Oczywiście ważny w zestawieniu jest również przelicznik dla danej ligi.

Zawodnicy występujący w najmocniejszych rozgrywkach w Europie otrzymują współczynnik 2. To oznacza, że np. Lewandowski ma już na swoim koncie 24 punkty. Jego największym rywalem w walce o Złotego Buta powinien być Erling Haaland. Piłkarz Manchesteru City w ostatnim czasie nie strzela goli w Premier League, a to pozwoliło Polakowi nieco mu odskoczyć.

Klasyfikacja Złotego Buta

W klasyfikacji generalnej Lewandowski zajmuje drugie miejsce. Wyprzedza go jedynie Alex Tamm, który na co dzień gra w lidze estońskiej. Tamtejsze rozgrywki mają jednak taką specyfikę, że niebawem się zakończą. Pozostały już tylko cztery kolejki. W pierwszej piątce spośród graczy z najmocniejszych lig mamy jeszcze wyżej wspomnianego Haalanda. Norweg traci obecnie do Lewandowskiego cztery punkty.

Przypomnijmy, że w trakcie swojej kariery polski napastnik dwukrotnie sięgał po Złotego Buta. Był najlepszym strzelcem w Europie w sezonach 2020/21 oraz 2021/22.

Czołówka klasyfikacji Złotego Buta:

1. Alex Tamm – 27 goli (współczynnik x1) – 27 punktów

2. Robert Lewandowski – 12 goli (x2) – 24 punkty

3. Pall Klettskard – 21 goli (x1) – 21 punktów

4. Erling Haaland – 10 goli (x2) – 20 punktów

5. Reginaldo Ramires – 20 goli (x1) – 20 punktów

