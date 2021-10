Niesamowity popis Haalanda na treningu. Ten materiał ma już 2,7 mln wyświetleń

Erling Haaland już od początku sezonu imponuje skutecznością. Snajper Borussii Dortmund w pięciu meczach Bundesligi strzelił siedem bramek, dokładając do tego dorobku trzy asysty. Jeśli utrzyma taką skuteczność, to znajdzie się na dobrej drodze do pobicia swojego osiągnięcia z ubiegłego sezonu, kiedy to w 28 meczach aż 27-krotnie wpisywał się na listę strzelców.

Młody Norweg nie zwalnia tempa także w meczach reprezentacji. W eliminacjach do mistrzostw świata trafiał do siatki rywala już pięć razy, chociaż wystąpił dotychczas dopiero w sześciu spotkaniach.

Popis Haalanda

Haaland nie tylko imponuje formą, ale wciąż doskonali swoje umiejętności techniczne. Widać to na nagraniu, jakie w czwartek 14 października zamieszczono na twitterowym koncie Bundesligi. Trwający niespełna 40 sekund materiał pokazuje trening strzelecki 21-latka.

Norweg najpierw ułożył trzy piłki jedna na drugiej, po czym zaczynając od tej ustawionej najwyżej, strzelał w kierunku tarczy zawieszonej pod poprzeczką. I co najbardziej zaskakujące – trafiał w cel za każdym razem, przy ostatnim strzale efektownie go strącając.

Jak można było się spodziewać, krótki filmik z udziałem Haalanda szybko stał się viralem. Dwie godziny po publikacji miał już 2,7 mln wyświetleń i ponad 20 tys. polubień.

