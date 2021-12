Temat odejścia Lewandowskiego z Bayernu powraca. Doczekamy się Polaka w Realu?

Robert Lewandowski jest związany z Bayernem Monachium od 2014 roku. Polak przeszedł do mistrza Niemiec z Borussii Dortmund, gdzie święcił pod wodzą Jurgena Kloppa pierwsze triumfy w Bundeslidze. Napastnik jest związany umową z bawarskim klubem do 2023 roku, w którym miałby już 35 lat. Niewykluczone jednak, że będzie chciał odejść wcześniej.

Robert Lewandowski rozmawiał z agentem o transferze?

Agentem Roberta Lewandowskiego jest Pini Zahavi. Według informacji, jakie podał hiszpański "AS" Polak rozmawiał z nim na temat zmiany klubu latem przyszłego roku. Zahavi ma już rozpocząć działania, które umożliwią napastnikowi opuszczenie Bawarii. Absolutnym priorytetem dla naszego piłkarza ma być transfer do Realu Madryt, o którym Lewandowski myśli już od bardzo dawna. Przenosiny do tak transparentnej ligi, przy zachowaniu obecnej formy, na pewno zwiększyłyby szansę kapitana reprezentacji Polski na triumf w kolejnych edycjach Złotej Piłki, choć wiadomo, że nie to jest najważniejsze.

Transfer do Realu będzie możliwy jednak tylko wtedy, gdy Królewscy nie zdołają pozyskać Erlinga Haalanda, na którego z oczywistych względów zarzuca sieć parę największych klubów w Europie. Według hiszpańskich dziennikarz z dziennika "AS" Lewandowski dzięki swojemu profesjonalizmowi zapewnia ewentualnemu pracodawcy jeszcze kilka sezonów z topową formą.

W sezonie 2021/22 Robert Lewandowski zachwyca dyspozycją. W 20 meczach tego sezonu zdobył aż 25 bramek. Do końca roku kalendarzowego 2021 jeszcze trochę czasu, a Polak ma już w nim na swoim koncie 64 gole.

Czytaj też:

Bramkarz z Ekstraklasy na celowniku Interu Mediolan. „Przypomina Courtoisa z Realu Madryt”