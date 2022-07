Oficjalnie! Robert Lewandowski zmienił barwy klubowe. Zapłacono za niego majątek

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. Po kilku miesiącach działacze Bayernu Monachium zmienili zdanie i wreszcie zdecydowali się sprzedać polskiego napastnika FC Barcelonie. Według medialnych doniesień wicemistrzowie Hiszpanii zapłacą 45 milionów euro plus pięć kolejnych w bonusach. Zatem „Lewy” zostanie najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Die Roten.

FC Barcelona potwierdziła zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego

15 lipca nastąpił prawdziwy przełom w negocjacjach między zainteresowanymi stronami. Gerard Romero i Fabrizio Romano informowali, że transfer jest już praktycznie przesądzony, że to tylko kwestia czasu. I faktycznie tak było. W nocy z piątku na sobotę najlepiej poinformowaniu dziennikarze na świecie, a wśród nich Tomasz Włodarczyk, przekazali w mediach społecznościowych, że 33-latek został nowym piłkarzem Dumy Katalonii.

Nadal jednak brakowało oficjalnego potwierdzenia. Drużyna ze stolicy Katalonii zrobiła to dopiero kilkanaście godzin później, po tym, jak kapitan reprezentacji Polski poleciał do Barcelony. Transfer ogłoszono m.in. za pomocą social mediów oraz strony klubowej.

Umowa Roberta Lewandowskiego z Blaugraną ma obowiązywać przez cztery najbliższe lata i zostanie podpisana, gdy Polak pomyślnie przejdzie testy medyczne. Ale to tylko formalność.

W niedzielę, 17 lipca polski napastnik wyleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączy do reszty zespołu. Piłkarze FC Barcelony będą przygotowywać się tam do nowego sezonu. Zagrają towarzyskie spotkanie m.in. z Realem Madryt.

