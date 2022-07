Robert Lewandowski wyjawił, dlaczego chciał odejść. Zdradził też, jaki ma cel

Robert Lewandowski zapragnął zmiany otoczenia. Polski napastnik w ciągu ostatnich kilku miesięcy publicznie deklarował, że zamierza już tego lata odejść z Bayernu Monachium. Działacze mistrzów Niemiec długo nie chcieli zgodzić się na jego sprzedaż, ale wreszcie ulegli i przystali na propozycję FC Barcelony. Katalończycy zapłacili 45 milionów euro. Pięć kolejnych Die Roten mogą otrzymać w tzw. bonusach. Tym samym 33-latek stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii klubu z Bawarii.

Robert Lewandowski o przenosinach do FC Barcelony. „To była życiowa szansa”

Gdy transakcja doszła do skutku, a „Lewy” mógł odetchnąć, udzielił niemieckiemu „Bildowi” obszernego wywiadu. W rozmowie z dziennikarzem Tobim Altschafflem odniósł się do transferu do FC Barcelony oraz całego tego zamieszania. Przyznał, że ostatnie tygodnie były dla niego bardzo trudne. – Dużo działo się w mojej głowie, próbowałem być zrelaksowany, aby cieszyć się wakacjami z rodziną. Pomogły mi mój wiek i doświadczenie. Jako młody piłkarz byłbym bardziej zdenerwowany – powiedział.

Polak nie krył swojego zadowolenia związanego ze zmianą barw klubowych. Wprost wyznał, że jest szczęśliwy i uważa, że to kolejny duży krok w jego karierze. Ponadto podkreślił, że zaraz po powrocie ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie jeszcze raz do Monachium, aby godnie pożegnać się ze wszystkimi zawodnikami oraz pozostałymi pracownikami Bayernu Monachium. Zdradził, że chciałby każdemu podarować prezent.

Dziennikarz zapytał także o powody, które kierowały Robertem Lewandowskim przy wyborze nowego pracodawcy. Polski napastnik odpowiedział, że najważniejszym czynnikiem była chęć sprawdzenia się w innej lidze niż Bundesliga. Wyjawił, że taką decyzję podjął już dawno temu, lecz podkreślił, była ona najtrudniejsza w jego dotychczasowym życiu. – Chciałem zamieszkać w innym miejscu, odkryć wraz z rodziną nowe rzeczy. Moja córka, Klara, już za rok pójdzie do szkoły, więc tę decyzję musieliśmy podjąć teraz. Gdybyśmy tego nie zrobili, prawdopodobnie już nigdy nie byłoby okazji. To była życiowa szansa – dodał 33-latek.

„Lewy” zdaje sobie sprawę z tego, że Duma Katalonii miała ostatnio problemy, lecz jest przekonany, że wszystko wraca na właściwie tory. Zdradził też, jaki jest jego cel. – Mój cel jest jasny, chcę w tym pomóc drużynie i zdobyć z nią trofea – zaznaczył.

