Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego. To nagranie wyciska łzy z oczu

Chociaż kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium obowiązywał do końca czerwca 2023 roku, to Polak i tak zdecydował się na zmianę barw klubowych. Ostatecznie 33-latka wykupiła FC Barcelona, co oznacza, że w najbliższym sezonie napastnika nie zobaczymy już na boiskach Bundesligi.

Bundesliga pożegnała Roberta Lewandowskiego

Władze niemieckiej ligi postanowiły we wzruszający sposób pożegnać piłkarza, który w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium rozegrał w sumie 12 sezonów, stając się legendą i symbolem rozgrywek. Na oficjalnym twitterowym profili Bundesligi zamieszczono trwające niemal 2,5 minuty nagranie będące ilustracją bogatej kariery zawodnika.

twitter

Twórcy materiału wspomnieli o początkach zawodnika w Zniczu Pruszków, transferze do Lecha Poznań i przenosinach z Ekstraklasy do Bundesligi. Nie zapomniano również o trudnych momentach w życiu napastnika, takich jak śmierć ojca czy kontuzja.

Sukcesy Roberta Lewandowskiego

W filmiku przypomniano także liczne sukcesy Polaka, który ma w swoim dorobku m.in. dziesięć tytułów mistrza Niemiec, cztery krajowe puchary oraz Ligę Mistrzów. Za tło wybrano z kolei fragmenty wypowiedzi komentatorów, którzy relacjonowali kolejne popisy strzeleckie Lewandowskiego.

Nagranie wieńczy wzruszający obrazek z szatni Bayernu, gdzie uwieczniono puste miejsce po koszulce Polaka i jego zdjęcie. W ostatnich kadrach z kolei zilustrowano podróż Lewandowskiego i jego bliskich do Barcelony, gdzie piłkarz będzie kontynuował swoją przygodę z futbolem.

Czytaj też:

Cezary Kucharski: Bez Bayernu Lewandowski nie byłby w tym miejscu kariery, w którym dzisiaj jest