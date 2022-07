Bayern znalazł następcę Roberta Lewandowskiego. Obserwowali go od dłuższego czasu

Na początku lipca dobiegła końca saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego. Od kiedy pod koniec maja poinformował, że chce zmienić klub, cały czas spekulowano, czy dojdzie do transferu. Kapitan Biało-Czerwonych od razu obrał sobie cel – FC Barcelona i mimo lepszych ofert z Paryża czy z Londynu, ten konsekwentnie je odrzucał.

Wicemistrzowie Hiszpanii zapłacili za 33-latka 45 mln euro plus pięć kolejnych w bonusach i tym samym Polak stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii monachijskiego klubu. Po odejściu Polaka Bawarczycy zostali tylko z Erikiem Maximem Choupo-Motingiem w ataku. Co prawda do klubu przybył m.in. Sadio Mane, ale to nie jest nominalny środkowy napastnik.

Następca Roberta Lewandowskiego znaleziony

Ostatecznie władze Bayernu poinformowały we wtorek 26 lipca o znalezieniu następcy Roberta Lewandowskiego. Na stronie internetowej klubu pojawił się komunikat o zakontraktowaniu 17-letniego Mathysa Tela ze Stade Rennes. – To jeden z największych talentów piłkarskich w Europie. Jest bardzo szybkim, silnym technicznie i wszechstronnym napastnikiem – oświadczył dyrektor ds. sportowych Bayernu Monachium Hasan Salihamidžić.

„Obserwowaliśmy go od dłuższego czasu i teraz udało nam się go przekonać do podpisania kontraktu w Monachium. Jesteśmy z tego dumni, ponieważ było wiele klubów, które chciały go pozyskać. Wszyscy jesteśmy przekonani, że napastnik ma przed sobą wspaniałą karierę i pomoże naszemu zespołowi” – czytamy w komunikacie.

twitter

Po transferze wypowiedział się także sam zawodnik, który stwierdził, że Bayern to jedna z najlepszych drużyn na świecie. – Naprawdę nie mogę się doczekać tego wielkiego wyzwania i dam z siebie wszystko dla tego klubu. Rozmowy m.in. z Hasanem Salihamidžiciem zrobiły na mnie duże wrażenie i szybko uświadomiły mi, że absolutnie chcę pojechać do Monachium – podkreślił. Napastnik przeszedł do ekipy mistrza Niemiec za 20 milionów euro plus 8,5 miliona euro bonusów.

Kariera Mathysa Tela

Mathys Tel ma 17 lat, zaliczył w zeszłym sezonie dziesięć występów w Stade Rennes. Kiedy zadebiutował w lidze w sierpniu 2021 roku, w wieku 16 lat i 110 dni został najmłodszym zawodnikiem w historii zespołu – wcześniej nim był Eduardo Camavinga. Tel został w tym roku mistrzem europy do lat 17 jako kapitan reprezentacji Francji. Strzelił dziesięć bramek w 15 meczach dla reprezentacji U17 i U18.

Czytaj też:

Robert Lewandowski dostał niewygodne pytanie na konferencji. Wymowna reakcja dziennikarzy