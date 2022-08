Robert Lewandowski i Hasan Salihamidzić złożyli sobie pewną obietnicę. Poznaliśmy szczegóły

Po wielomiesięcznej sadze transferowej Robert Lewandowski dopiął swego i odszedł z Bayernu Monachium, w którym występował przez ostatnie osiem miesięcy. 33-latek jasno deklarował, że chciałby sprawdzić się w innej lidze, niż Bundesliga. Choć początkowo działacze mistrzów Niemiec nie chcieli sprzedawać polskiego napastnika, ostatecznie zmienili zdanie. Zaakceptowali ofertę FC Barcelony, opiewającą na 45 milionów euro i pięć kolejnych w bonusach.

Gdy strony doszły do porozumienia, „Lewy” udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z pozostałymi piłkarzami Dumy Katalonii przygotowywał się do nowego sezonu. Przed wyjazdem obiecał jednak, że wróci do Monachium, aby godnie i należycie się pożegnać z pracownikami oraz byłymi już kolegami z szatni. Jak zapowiedział, tak zrobił.

Robert Lewandowski spotkał się z Hasanem Salihamidziciem. Wiemy, co sobie obiecali

Kapitan reprezentacji Polski przybył do stolicy Bawarii w poniedziałek, 1 sierpnia. Niemieckie media skrupulatnie śledziły każdy jego krok, zdając bardzo szczegółową relację z tego, co właśnie robi Polak. Robert Lewandowski spotkał się osobiście m.in. z prezesem Oliverem Kahnem, a także dyrektorem ds. sportowych Hasanem Salihamidziciem, który w ostatnim czasie w dość mocnych słowach odniósł się do wywiadu 33-latka dla ESPN.

– Robert przyszedł do mojego biura, aby się pożegnać i rozmawialiśmy przez kolejne 15 minut. Rozmawialiśmy o wszystkim i wszystko wyjaśniliśmy. Robert osiągnął wspaniałe rzeczy dla Bayernu i to powinno być zapamiętane. Wie też, za ile musi podziękować Bayernowi. Życzyliśmy mu wszystkiego najlepszego w jego nowym wyzwaniu – powiedział przedstawiciel Die Roten, cytowany przez klubową stronę.

Dziennikarze niemieckiego „Bilda” starali się przedstawić wizytę „Lewego” w jak najdrobniejszych szczegółach. Wyjawili, że polski napastnik oraz Hasan Salihamidzić obiecali sobie jedną rzecz, tym samym zakopując poniekąd topór wojenny. Mianowicie obaj zapewnili, że od tej pory nie będą o sobie mówić w negatywny sposób w przestrzeni medialnej.

