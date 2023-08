Dawid Kownacki opowiedział o transferze. To zaważyło nad przejściem do Werderu

Dawid Kownacki po raz kolejny spróbuje sił w Bundeslidze. Po latach spędzonych na zapleczu ekstraklasy niemieckiej w Fortunie Dusseldorf (oraz krótkim wypożyczeniu w Lechu Poznań), siedmiokrotny reprezentant Polski zmienił klub. W obecnym oknie transferowym dołączył jako wolny zawodnik do Werderu Brema, klubu, który w ubiegłym sezonie wrócił do elity po roku spędzonym na zapleczu.

Urodzony w Gorzowie Wielkopolskim napastnik spędził ostatnie sezony w 2. Bundeslidze. W Fortunie miewał gorsze i lepsze momenty, lecz nie miał okazji stać się kluczową postacią. Z tego powodu w 2022 roku odszedł na półroczne wypożyczenie do Lecha Poznań, z którym zdobył mistrzostwo Polski. Dzięki grze w Dusseldorfie dał się jednak poznać skautom innych klubów. Fortuna rywalizowała z Werderem w drugiej lidze niemieckiej. Jako że ekipa z Dusseldorfu po raz kolejny nie wywalczyła przepustki do wyższej klasy, Kownacki postanowił przejść wyżej jako wolny gracz. W rozmowie z portalem TVP Sport zdradził kulisy ruchu do Bremy.

– Klub przedstawił mi swoją wizję i od razu pokazał plan na moją osobę. Usłyszałem, co mogę dać drużynie i nad czym będziemy indywidualnie pracować. Było to dla mnie bardzo owocne spotkanie. Zobaczyłem, że nie jest tylko tak, że klub mnie chce i to wszystko. Od razu zobaczyłem plan, były przygotowane specjalne filmy. Werder wiedział, jakim jestem zawodnikiem i widział, że mogę dobrze wpasować się w system gry. Zadecydowała też marka klubu. W ostatnich latach może nie była taka, jak 15-20 lat temu, ale cały czas to jeden z największych klubów w Niemczech – powiedział Kownacki.

Kownacki wypowiedział się nt. gry w kadrze

Dawid Kownacki wypowiedział się także nt. potencjalnego powrotu do reprezentacji Polski. Stwierdził, że długo go nie ma już w reprezentacji i „na pewne rzeczy nie ma wpływu”.

