Nie żyje Franz Beckenbauer. Legenda miała 78 lat

8 grudnia 2024 roku w niemieckich mediach pojawiła się tragiczna informacja. Franz Beckenbauer zmarł w wieku 78 lat.

Na łamach Bild zacytowano oświadczenie wydane przez bliskich byłego piłkarza i trenera. „Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj, w niedzielę, mój mąż i nasz ojciec, Franz Beckenbauer, odszedł spokojnie we śnie w otoczeniu rodziny. Prosimy, abyście mogli opłakiwać w ciszy i nie zadawać żadnych pytań” – czytamy w komunikacie.

Sukcesy Franza Beckenbauera

Przez lwią część swojej kariery zawodniczej związany był z Bayernem Monachium, do którego dołączył już czasach juniorskich, gdy miał 9 lat, czyli w 1959 roku. Zespołu tego nie opuścił aż przez 18 lat. Dopiero w 1977 zdecydował się na wyjazd z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Tam dołączył do drużyny New York Cosmos, w której grał z takimi gwiazdami jak Pele, Carlos Alberto Torres czy Johan Neeskens. Na koncie ma pięć mistrzostw Niemiec, cztery krajowe puchary czy też trzy triumfy w Pucharze Europy. Z kolei w USA trzykrotnie został mistrzem NASL. Z reprezentacją wygrał mundial w 1974 roku, cztery lata wcześniej zdobył brąz, a osiem lat wcześniej – srebro. W 1972 wygrał z RFN mistrzostwa Europy.

Po zawieszeniu butów na kołku Franz Beckenbauer postanowił zostać trenerem i przez 6 lat prowadził Die Mannschaft. W tej roli wygrał mundial w 1990 roku, a 1986 zajął ze swoim zespołem drugie miejsce. W Euro 1988 Niemcy uplasowali się na trzeciej pozycji. Później prowadził on Olympique Marsylia, z którą zwyciężył w Ligue 1 w 1991 roku. Trzy lata później poprowadził Bayern Monachium do tytułu, zaś w 1996 zdobył z nim Puchar UEFA. Indywidualnie natomiast Beckenbauer dwukrotnie otrzymał Złotą Piłkę w – 1972 i 1976 roku.