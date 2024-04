Robert Lewandowski ustanowił kosmiczny rekord. Harry Kane się nie zbliża

Przypomnijmy, że w sezonie 2020/21Robert Lewandowski zdobył w rozgrywkach Bundesligi 41 bramek. Jego wyczyn był tym bardziej fantastyczny, że pobił poprzedni wieloletni rekord Gerda Muellera i zrobił to, występując w 29 spotkaniach. W trakcie kampanii zmagał się bowiem z kontuzją. Wydawało się, że długo w Niemczech nie będzie snajpera, który mu dorówna. Na tamtejszych boiskach Lewandowski zrobił prawdziwą furorę.

Harry Kane nie zbliżył się do Lewandowskiego

Tymczasem do Bayernu Monachium trafił napastnik z prawdziwego zdarzenia. To oczywiście Harry Kane. Szczególnie początek sezonu był w jego wykonaniu olśniewający. Wtedy pojawiło się zagrożenie, że Anglik już w swoich debiutanckich rozgrywkach strąci Lewandowskiego z historycznego tronu. Teraz jednak wydaje się, że będzie o to trudno.

W ostatnim starciu Bayern pokonał na własnym stadionie FC Koln 2:0, lecz Kane nie wpisał się na listę strzelców. Do końca sezonu natomiast pozostaje już stosunkowo mało czasu.

Po 29 kolejkach Anglik ma w dorobku 32 trafienia. Do wyrównania rekordu Lewandowskiego potrzebuje więc kolejnych dziewięciu, a do pobicia dziesięciu. Tymczasem Bayernowi pozostało pięć spotkań do końca ligi.

Z kim zmierzy się Bayern Monachium?

Jak łatwo policzyć, Kane musiałby w każdym z meczów strzelić średnio po dwie bramki, by prześcignąć naszego napastnika. Nie wiadomo, jaką postawę w ostatnich spotkaniach przyjmie Bayern. Bawarczycy nie mają już szansy na mistrzostwo Niemiec, więc być może skupią się na pomocy dla Kane’a.

Pojedynki z rywalami nie będą łatwe. Ekipa z Monachium wybierze się bowiem choćby na wymagające wyjazdy do Stuttgartu i Hoffenheim. Poza tym zmierzy się jeszcze z: Unionem Berlin, Eintrachtem Frankfurt i VfL Wolfsburg.

Dla Kane’a to słodko-gorzki sezon. Przyszedł do Bayernu, by zdobywać trofea, a obecnie klub może wygrać tylko Ligę Mistrzów. Z drugiej strony natomiast świetnie radzi sobie jako strzelec w Bundeslidze i jest najskuteczniejszym napastnikiem. Potwierdził swoje wielkie umiejętności.

