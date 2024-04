Robert Lewandowski skuteczny na niemieckich stadionach. Rywale mogą się bać

Reprezentacja Polski uzyskała awans na Euro 2024 poprzez baraże. Najpierw w półfinale pokonała Estonię 5:1, a potem w finale Walię. Wówczas potrzebne do wyłonienia zwycięzcy były rzuty karne, które nasi piłkarze wygrali 5:4. W tych dwóch spotkaniach bramek w podstawowym czasie gry nie strzelał Robert Lewandowski, ale podczas Euro 2024 może być inaczej. „Lewy” zagra na obiektach, które mu sprzyjają.

Robert Lewandowski z imponującymi statystykami

Portal Meczyki.pl przedstawił liczby Roberta Lewandowskiego na stadionach, na których reprezentacja Polski będzie grać w fazie grupowej Euro 2024. Mowa tutaj o obiektach w Hamburgu, Berlinie oraz Dortmundzie.

W pierwszym z wymienionych miast zagramy z reprezentacją Holandii. Tam dotychczas Lewandowski zanotował na swoim koncie dziewięć spotkań, w których pięć razy trafiał do siatki rywali. W Berlinie (na Euro naszym rywalem będzie tam Austria – przyp.red.) meldował się na boisku trzynaście razy i ośmiokrotnie pokonywał bramkarza drużyny przeciwnej.

Oczywiście najwięcej spotkań Lewandowski rozegrał w Dortmundzie, gdzie przez pięć sezonów reprezentował Borussię, a później przyjeżdżał tam też jako piłkarz Bayernu Monachium. Na Signal Iduna Park zapisał przy swoim nazwisku 105 meczów i 69 goli. Warto dodać, że na Euro w Dortmundzie zagramy z Francją, czyli faworytem do wygrania naszej grupy.

Lewandowski bez szczęścia na wielkich turniejach

Kapitan reprezentacji Polski zapewne liczy na niespodziankę ze strony swojej drużyny. Biało-czerwoni nie są typowani do awansu do fazy pucharowej, bo ich grupa jest naprawdę bardzo mocna. Gdyby przewidywania się sprawdziły, to byłby to kolejny zawód dla Lewandowskiego, który najlepsze chwile na wielkim turnieju przeżywał w 2016 roku, kiedy na Euro Polacy dotarli do ćwierćfinału. Odpadli wówczas w rzutach karnych z Portugalią.

