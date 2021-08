Skąd ta doskonała forma Joao Amarala na początku sezonu? Maciej Skorża rozbawił na konferencji

27 sierpnia odbyła się konferencja prasowa przed meczem Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Z dziennikarzami rozmawiał Maciej Skorża, który był w świetnym humorze. Zapytany o sekret świetnej formy Joao Amarala, odpowiedział w nieoczekiwany sposób.

Prawdziwe powody doskonałej formy Amarala

Jak to się stało, że ofensywny pomocnik nagle zaczął tak bardzo olśniewać, że posadził na ławce Daniego Ramireza? – Największą zasługę w odbudowaniu formy przez Joao ma… Jego wygasający kontrakt – powiedział żartobliwie Skorża, czym rozbawił przedstawicieli mediów. Rzeczywiście jednak Portugalczyk imponuje niemal w każdym meczu, a w pięciu spotkaniach zaliczył już dwie asysty i strzelił jednego gola.

Na znakomitą dyspozycję Amarala wpłynęła jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia, której brakowało mu wcześniej. To zaufanie od trenera. U Macieja Skorży zawodnik ten jest niepodważalnym liderem i w tej chwili trudno wyobrazić sobie, aby zestawił wyjściowy skład bez ofensywnego pomocnika.

Trener, który zabił w nim radość z gry

Sytuacja Portugalczyka w Lechu zmieniła się zatem o 180 stopni. W pewnym momencie wydawało się przecież, że w Poznaniu jest już skreślony, bo skreślił go Dariusz Żuraw. Były szkoleniowiec zupełnie nie potrafił porozumieć się z piłkarzem i bez żalu oddał go na wypożyczenie do Portugalii. Najpierw sam Amaral tłumaczył swoje odejście względami osobistymi (np. rodzącą żoną), ale prawda była zupełnie inna.

– On zabił we mnie radość do gry – stwierdził pomocnik w jednym z wywiadów udzielonych w ojczyźnie. Nawet gdy rozegrał dwa doskonałe spotkania z rzędu i ratował wyniki drużyny, potem i tak wracał na ławkę rezerwowych. Trudno się dziwić frustracji Amarala. Teraz zawodnik zupełnie się jej pozbył i daje władzom Lecha doskonałe argumenty, by przedłużyli z nim kontrakt.

Kiedy mecz Lech Poznań – Pogoń Szczecin?

Mecz Lecha Poznań z Pogonią Szczecin zaplanowano na 28 sierpnia o godzinie 17:30. Transmisja odbędzie się na antenach Canal+Sport i Canal+Sport 3.

