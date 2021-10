Stal Mielec może zwiększyć przewagę nad Legią. Przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin

Do Mielca przyjedzie Zagłębie Lubin, które w tym sezonie jest bezkompromisowe, bowiem dziewięć spotkań nie zaliczyło ani jednego remisu. Podopieczni Dariusza Żurawia wygrali do tej pory pięć spotkań, a przegrali cztery. Goście w przypadku wygranej awansują na 5. miejsce w tabeli, a trzeba pamiętać, że przed sobą będą jeszcze mieli jedno zaległe spotkanie.

Historia bezpośrednich spotkań Stali z Zagłębiem

Zagłębie Lubin pierwszy raz zmierzyło się ze Stalą Mielec 7 sierpnia 1985 roku. Wtedy starcie zakończyło się wynikiem 1:1. Resztę spotkań rozgrywanych do 1990 roku wygrywało (z jednym remisem po drodze) KGHM Zagłębie. Największa wygrana Miedziowych nad Stalą miała miejsce w 1995 roku. Lubinianie roznieśli wtedy swoich przeciwników aż 5:1. Później była długa przerwa między meczami pomiędzy tymi drużynami, ponieważ Stal Mielec grała na niższych szczeblach rozgrywkowych. Dopiero w sezonie 2020/2021 te dwie ekipy miały okazję się ze sobą zmierzyć. W rundzie jesiennej padł remis 1:1, a za to w rewanżu wszystko wróciło do historycznej „normy” i punkty zainkasowało Zagłębie.

Stal Mielec z szansą na zwiększenie przewagi nad Legią

Stal Mielec zajmuje przed 11. kolejką 14. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Niespodziewanie tuż za nimi jest Legia Warszawa, która do tej pory uzbierała tylko 9 punktów. Stołeczny klub ma co prawda dwa mecze zaległe, ale na ten moment, jeśli Stali uda się wygrać spotkanie, będzie wyprzedzała obecnego mistrza Polski o sześć punktów. Patrząc jednak na historię bezpośrednich starć z Zagłębiem Lubin, podopiecznym Adama Majewskiego może być ciężko wywalczyć trzy oczka.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Stal Mielec – Zagłębie Lubin rozpocznie się w poniedziałek 18 października o godzinie 18. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport.

