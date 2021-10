Czy to on zwolni trenera rywali? Podajemy, o której oglądać starcie Rakowa z Termalicą

Na 23 października zaplanowano aż cztery spotkania Ekstraklasy. Tego dnia na pierwszy ogień pójdzie starcie Rakowa Częstochowa i Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy spodziewać się łatwego zwycięstwa gospodarzy, choć nie takie niespodzianki widziała już polska liga.

Ekstraklasa. Rozpędzony Ivi Lopez

Jeśli jednak Marek Papszun zdecyduje się wystawić najmocniejszy skład – a nie ma ku temu przeciwwskazań – tegoroczny beniaminek będzie miał trudny orzech do zgryzienia. Albo wręcz zatrzymania, ponieważ to, co w częstochowskim zespole ostatnio imponuje najbardziej, to jego ofensywny rozmach. Pięć ostatnich meczów Rakowa to aż 13 strzelonych goli i trzy punkty zdobywane w starciach z takimi rywalami jak Legia Warszawa czy Śląsk Wrocław.

Co muszą uczynić podopieczni Mariusza Lewandowskiego, aby sprawić niespodziankę? Zatrzymać Iviego Lopeza, ale o tym tylko łatwo się mówi. Hiszpan dysponuje bowiem tak szeroką gamą umiejętności, że w ostatnim czasie nie było na niego mocnych. Nawet jeśli udawało się go wyłączyć z gry, boleśnie kąsał z rzutów wolnych, co w Ekstraklasie nie zdarza się zbyt często. W efekcie w ostatnich pięciu kolejkach do siatki trafił tyle samo razy, a do tego dorzucił jeszcze dwie asysty.

Mariusz Lewandowski walczy o zachowanie posady

Warto też pamiętać, że trener Lewandowski będzie walczył o coś więcej niż tylko trzy punkty. Od pewnego czasu – raz głośniej, raz ciszej – mówi się o możliwym zwolnieniu go z małopolskiej ekipy. Właściciele Termaliki bynajmniej nie słyną z cierpliwości do trenerów i jeśli ich drużyna nie zacznie lepiej punktować, szkoleniowiec może przypłacić to zwolnieniem. Co prawda oficjalnie nie dostał żadnego ultimatum, ale na rynku czeka kilku interesujących szkoleniowców. Dlatego ewentualne rozstanie z Lewandowskim w najbliższym czasie nie będzie rozwiązaniem szokującym.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Termalica Bruk-Bet Nieciecza?

Mecz Raków Częstochowa – Termalica Brukt-Bet Nieciecza zaplanowano na 23 października i godzinę 12:30. Transmisja odbędzie się na antenie Canal+ Sport oraz w serwisach ncplusgo.pl i polsatboxgo.pl.

