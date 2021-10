Kiedy Matty Cash zadebiutuje w reprezentacji Polski? Nastąpił zwrot akcji

Wiele wskazuje na to, że już nic nie stanie na przeszkodzie Matty’emu Cashowi w zostaniu reprezentantem Polski. Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia tego, kiedy zawodnik Aston Villi mógłby zadebiutować w naszej kadrze.

Paulo Sousa spotka się z Mattym Cashem

Zanim to się stanie, defensor najpierw spotka się z Paulo Sousą. Selekcjoner uda się w ten weekend do Anglii, by obejrzeć mecz The Villans z Arsenalem, który odbędzie się już w piątek, 22 października. Następnego dnia Portugalczyk ma spotkać się z zawodnikiem, aby omówić kwestię jego roli w drużynie Biało-Czerwonych. Wiadomo też, że później Cash powinien stawić się na spotkaniu w polskiej ambasadzie.

Portal sportowefakty.wp.pl donosi, że jednym z tematów, który z defensorem chciałby poruszyć nasz trener, jest kwestia tego, kiedy otrzyma on pierwsze powołanie. Początkowo mówiło się, że nastąpi to dopiero w marcu 2022 roku, kiedy Polacy (najprawdopodobniej) przystąpią do baraży o udział w katarskich mistrzostwach świata.

Kiedy Matty Cash zadebiutuje w reprezentacji Polski?

Takie rozwiązanie uznawano jednak za ryzykowne. Chodziłoby przecież o kluczowy moment w eliminacjach, a więc testowanie i sprawdzanie nowego zawodnika akurat w tym momencie, z silnym przeciwnikiem, byłoby co najmniej ryzykowne.

Dlatego właśnie Sousa chciałby, aby Cash jak najszybciej uzyskał polskie obywatelstwo. Tak, aby mógł skorzystać z jego piłkarskich usług już podczas listopadowego zgrupowania. Wtedy to Biało-Czerwoni również będą rozgrywali spotkania o stawkę (grupowe w kwalifikacjach do mundialu), ale znacznie łatwiejsze niż w barażach. Najpierw zmierzą się z Andorą, potem zaś z Węgrami. Przy korzystnym układzie wyników może okazać się, że pojedynek z Madziarami nie będzie miał już znaczenia dla układu w czubie tabeli.

Wiele zależy teraz od wojewody mazowieckiego, który musi teraz potwierdzić przyznanie polskiego obywatelstwa Cashowi. Jeśli zrobi to szybko, prawy obrońca zadebiutuje w naszej kadrze już niebawem.

Czytaj też:

Adam Buksa znowu strzela. Polak nominowany do tytułu piłkarza kolejki MLS