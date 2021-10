Rozpędzony lider podejmie pogromcę Pogoni. O której mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock?

Lech Poznań po ostatniej wygranej z Legią Warszawa umocnił się na pozycji lidera Ekstraklasy, wyprzedzając o dwa punkty Lechię Gdańsk. Podopieczni Macieja Skorży są jednymi z faworytów do sięgnięcia po tytuł mistrzowski i chociaż do końca sezonu daleka droga, to Kolejorz swoją grą regularnie potwierdza takie aspiracje.

To nie tylko najskuteczniejsza drużyna ligi (przed startem 12. kolejki piłkarze Lecha strzelili 23 bramek), ale również najlepsza defensywa. Sześć bramek straconych sprawia, że każda drużyna mierząca się z klubem ze stolicy Wielkopolski musi stanąć na wysokości zadania, by pokonać Filipa Bednarka.

Wisła potrafi sprawiać niespodzianki

W piątek 22 października próbę skruszenia defensywy Lecha podejmą piłkarze Wisły Płock. Nafciarze wprawdzie po sześciu porażkach plasują się w dolnej połowie tabeli, ale wygrana w ostatniej kolejce z Pogonią Szczecin dała im motywację potrzebną do walki o kolejne ligowe punkty.

O te w spotkaniu z Kolejorzem będzie niezwykle trudno, jednak już starcie z Pogonią pokazało, że zawodnicy prowadzeni przez Macieja Bartoszka potrafią od pierwszej do ostatniej minuty walczyć o korzystny wynik, a finalnie sprawić niemałą niespodziankę.

Ekstraklasa. O której mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock?

Mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock w 12. kolejce Ekstraklasy zostanie rozegrany w piątek 22 października. Początek spotkania o godz. 20:30, a transmisja starcia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport i w serwisie canalplus.com.

Czytaj też:

Paulo Sousa obejrzy trzy mecze Ekstraklasy. Wiemy, kogo chce obserwować, a kogo skreślił