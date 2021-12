Kamil Grosicki nie odpuszcza. „Dlaczego miałbym nie wrócić do reprezentacji?”

To był jeden z największych hitów transferowych ostatnich lat. Kamil Grosicki pod koniec sierpnia wrócił do Ekstraklasy, podpisując dwuletnią umowę z Pogonią Szczecin. Po kilku miesiącach skrzydłowy opisał, jak z jego perspektywy wyglądał ten czas. Odniósł się też do kwestii powrotu do reprezentacji Polski.

Udany powrót Kamila Grosickiego do Ekstraklasy

Nie od razu jednak „Grosik” zaczął błyszczeć w polskiej lidze. Co prawda dobrze pokazał się w debiucie, zaliczając asystę drugiego stopnia, ale później rozegrał kilka znacznie słabszych spotkań. Dopiero pod koniec jesieni zaczął spisywać się na miarę potencjału, strzelając dwa gole i notując cztery asysty w pięciu spotkaniach.

– Powróciła mi radość z gry w piłkę. Lubię być na świeczniku, dobrze się czuję, kiedy jestem w dobrej formie i sporo się o mnie mówi. Wiem, o co walczymy, to mnie nakręca. Po ostatnim meczu w tym roku rozmawiałem z prezesami Pogoni, i oni, i ja jesteśmy bardzo zadowoleni z mojego powrotu – mówił Grosicki na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Jego najlepszym występem w sezonie 2021/22 był ten z Lechią Gdańsk. W starciu z Biało-Zielonymi skrzydłowy zaliczył hat-trick asyst. – Na takie akcje, bramki kibice chcą przychodzić na stadiony, włączać ekstraklasę w telewizji. Ale to dopiero początek, mogę pokazać zdecydowanie więcej – zapowiedział.

Kamil Grosicki chciałby wrócić do reprezentacji Polski

Piłkarz Pogoni potwierdził też, że w ostatnim czasie Paulo Sousa się nim nie interesował. Mimo tego nie traci nadziei na to, iż jeszcze kiedyś wróci do kadry. – Nie, nie było żadnego kontaktu. Na razie o tym nie myślę. Kadra gra do dopiero w marcu, do tego momentu jest dużo czasu, liga zaczyna się na początku lutego, można się pokazać z dobrej strony. Wierzę, że jeśli będę w wysokiej formie, selekcjoner to dostrzeże. Ja z reprezentacji nie zrezygnowałem, jak będę w dobrej formie, to czemu mam do niej nie wrócić? – zakończył.

Czytaj też:

Tomasz Kaczmarek dla „Wprost”: Egipcjanie umierali na rękach piłkarzy. Chodziło o coś więcej niż sport