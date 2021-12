Jacek Zieliński, nowy dyrektor sportowy Legii Warszawa: Nie będzie wielu transferów, ale...

Jacek Zieliński został jedną z tych osób, które najmocniej skorzystały na dużych roszadach w pionie sportowym Legii Warszawa. Zastąpił on Radosława Kucharskiego na stanowisku dyrektora sportowego. Niedługo potem udzielił wywiadu portalowi sport.tvp.pl, w którym zdradził, jak zapatruje się na zimowe okienko transferowe w wykonaniu Wojskowych.

Jacek Zieliński: Zimą nie będzie wielu transferów w Legii Warszawa

Kibicie mistrzów Polski nie ukrywają, że w związku z kryzysem, w który wpadł zespół, najchętniej szybko pożegnaliby się z wieloma zawodnikami już w styczniu. Jak na tę kwestię zapatruje się Zieliński?

– Nie będzie wielu transferów, ale… Nie jestem zwolennikiem sprowadzania nadmiernej liczby nowych zawodników. Potrzeba też dawki stabilizacji. Często jest tak, że tworzymy coś, co zaczyna funkcjonować. Potem to burzymy, wszystko musi się robić od nowa. Nie możemy działać tak, że biegamy od ściany do ściany – odparł nowy dyrektor sportowy Legii.

Piotr Kamieniecki, czyli dziennikarz przeprowadzający rozmowę, zasugerował, na jakie pozycje warszawianie powinni poszukać wzmocnień. Wspomniał o doświadczonym bramkarzy, środkowym obrońcy oraz prawym wahadłowym. – Jest pan blisko. Możemy rozmawiać o tych pozycjach – stwierdził Zieliński.

Transfery. Liderzy nie odejdą z Legii Warszawa

– Otrzymałem listę zawodników, którymi się interesujemy. Mam raporty i z pewnością całość nam pomoże – dodał dyrektor sportowy. Z kolei zapytany o to, czy kibice powinni spodziewać się, że zimą odejdzie z Łazienkowskiej kilku ważniejszych graczy, działacz uspokajał. – Zanosi się, że nikt z podstawowego składu nie odejdzie. Tak jest na dziś – odpowiedział.

Mniej ważni gracze Legii powinni się jednak pilnować. – Jest wiele przyczyn, przez które chcemy zmniejszyć kadrę. Sądzę, że nie wszyscy zostaną w ekipie Vukovicia – zapowiedział Zieliński.

Czytaj też:

Nowe informacje w sprawie wyboru selekcjonera reprezentacji Polski. „On nie jest faworytem Kuleszy”