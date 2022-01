Media: Gwiazda Legii Warszawa idzie z nią na noże. Chce rozwiązać kontrakt z winy klubu

O takim scenariuszu mówiło się od dawna, choć w pewnej chwili zdawało się, że temat ucichł i nie będzie do niego powrotu. Tymczasem 4 stycznia na portalu weszlo.com ukazał się artykuł, w którym czytamy, że Mahir Emreli jednak podtrzymał swoją pierwotną decyzję i będzie chciał odejść z Legii Warszawa.

Transfery. Mahir Emreli chce odejść z Legii Warszawa

Snajper miał już poinformować klub, że nie zamierza stawić się na zgrupowaniu drużyny w Dubaju, gdzie ta zaplanowała spędzenie zimowego okresu przygotowawczego przed rundą wiosenną.

Decyzja Emrelego ma być spowodowana głównie tym, co wydarzyło się w grudniu. Będąca w kryzysie Legia mierzyła się z Wisłą Płock i (nie)spodziewanie przegrała 0:1. To rozwścieczyło warszawskich kiboli, którzy czekali na drużynę w klubowym ośrodku treningowym. Mimo eskorty policji chuligani wdarli się do autokaru, gdzie pobili niektórych zawodników. Najbardziej oberwało się Luquinhasowi oraz Emrelemu właśnie. Pierwszy postanowił mimo wszystko zostać na dłużej w klubie. Drugi chciałby z niego odejść jak najszybciej.

Mahir Emreli poinformował Legię Warszawa o chęci rozwiązaniu umowy z winy klubu

„W ostatnich tygodniach obie strony negocjowały bez podejmowania radykalnych kroków. Piłkarz i jego rodzina wynajęli prawnika ze Stanów, który prowadzi z Legią pertraktacje. Emreli traktuje walkę o jednostronne rozwiązanie kontraktu jako ostateczność, ale ostateczność możliwą – jeśli polubowne rozwiązania nie przyniosą rezultatu. Ustaliliśmy, że obóz Emrelego wysłał do Legii pismo, w którym informuje o rozpoczęciu procedury rozwiązania kontraktu z winy klubu” – czytamy w tekście.

W obecnej sytuacji trudno wyobrazić sobie, aby Azer jeszcze kiedykolwiek zagrał w barwach Legii. W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o zainteresowaniu tym piłkarzem ze strony węgierskich klubów. Chodziło o Ferencvaros oraz MOL Fehervar.

