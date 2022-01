Marek Papszun udzielił wywiadu. „Temat mojej pracy w Legii w tej chwili jest już zamknięty”

Marek Papszun od listopada łączony był z Legią Warszawa. Chęć pozyskania szkoleniowca Rakowa Częstochowa wyraził sam prezes Wojskowych Dariusz Mioduski. Trener wicemistrzów Polski zapowiedział, że o swojej decyzji poinformuje wszystkich zainteresowanych do końca roku. Teraz wiadomo już, że oferta z Warszawa nie leży już na stole. – Potwierdzam, że temat mojej pracy w Legii w tej chwili jest już zamknięty – powiedział Papszun w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Ekstraklasa 2021/22. Czemu nie doszło do porozumienia na linii Papszun – Legia?

Wiadomo było, że Dariusz Mioduski chce zatrudnić przy Łazienkowskiej Marka Papszuna. Później jednak na stanowisko dyrektora sportowego zatrudniony został Jacek Zieliński, który ponoć nie jest dużym zwolennikiem tego szkoleniowca. Pytanie więc, kto w końcu zdecydował, że do zmiany klubu nie dojdzie? – Powiem w ten sposób: aby doszło do porozumienia, obie strony musiałyby tego bardzo chcieć. Miejmy też na uwadze, że w całej sprawie był również Raków i jego właściciel. On rzeczywiście był zdeterminowany, bym został w jego klubie i wszystkie działania prowadził jednoznacznie w tym kierunku – powiedział Papszun.

Oprócz oficjalnego potwierdzenia ze strony Papszuna, że nie przejdzie (przynajmniej na razie) do Legii Warszawa, szkoleniowiec poinformował, że jest wstępnie dogadany z właścicielem Rakowa Częstochowa w sprawie podpisania nowej umowy. – Zapewne taki kontrakt zostanie podpisany, choć znowu zaznaczę, że po ostatnich wydarzeniach lepiej w podobnych sprawach zachowywać ostrożność w ocenach – stwierdził trener. Mówiąc „ostatnie wydarzenia” szkoleniowiec miał na myśli nieprzewidywalne aspekty w futbolu, jak na przykład odejście Paulo Sousy z reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski. Marek Papszun szkoleniowcem Biało-Czerwonych?

Marek Papszn jest wymieniany wśród kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski, ale sam trener przyznał, że z nim nikt jeszcze się nie kontaktował w tej sprawie. Zaznaczył też, że gdyby taka opcja się pojawiła, pochyliłby się nad tematem. – Praca w reprezentacji Polski jest moim marzeniem tak samo jak każdego ambitnego polskiego trenera, ale tego nie można precyzyjnie zaplanować. Trzeba jak najlepiej wykonywać swoją pracę i wierzyć, że kiedyś taka propozycja może się pojawić. Na bycie selekcjonerem trzeba zasłużyć – powiedział trener wicemistrzów Polski z Częstochowy.

