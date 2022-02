Hadaj nagrał kontrowersyjne wideo o Legii Warszawa. „Won, będziecie spie****** w podskokach”

Im dłużej trwa sezon 2021/22, tym trudniejsza staje się sytuacja Legii Warszawa w tabeli. W miniony weekend podopieczni Aleksandara Vukovicia mierzyli się z Termalicą Bruk-Betu Nieciecza. Zdawało się, że będzie to dobra okazja dla Wojskowych, aby się przełamać oraz odbić do góry w tabeli. Nic bardziej mylnego. Po kolejnym słabym meczu Legia znów straciła punkty.

Legia Warszawa straciła punkty w meczu z Termalicą Bruk-Bet Niecziecza

Spotkanie z małopolskim zespołem zakończyło się wynikiem 0:0, a do tego czerwoną kartkę w nim zobaczył Rafa Lopes. W związku z tym stołeczna drużyna nadal okupuje przedostatnią lokatę z 19 punktami na koncie. Gorsza jest tylko wspomniana Termalica (16 oczek). W strefie spadkowej jest też Górnik Łęczna mający 20 punktów. Na 15. miejscu, pierwszym bezpiecznym, plasuje się natomiast Wisła Kraków. Legia traci do Białej Gwiazdy dwa oczka.

Remis z Termalicą wywołał kolejną falę krytyki skierowaną do podopiecznych Aleksandara Vukovicia. Swoją frustrację w związku z tym meczem postanowił wylać też Wojciech Hadaj, czyli były spiker Legii, a obecnie vloger związany z redakcją Weszło.

Wulgarne wideo Wojciecha Hadaja

Na jej kanale opublikowane zostało kolejne wideo z udziałem Hadaja, które wywołało sporą burzę w środowisku kibicowskim. Autor vloga krzyczy w nim, obraża piłkarzy Legii, nie mogąc pogodzić się z kolejną stratą punktów przez zespół, któremu kibicuje.

– Od samego początku jestem wku******. Termalica Legia, ku***, 0:0 z Termalicą, która zjebie się z ligi. A druga będzie Legia z taką grą. To miał być piękny, słodki, jubileuszowy 50. odcinek. No i ku*** jest dzięki tym patafianom. 0:0, z kim wy ku*** wygracie jak nie potraficie z Termalicą? Won z Warszawy i z Legii! Spadniecie z ligi i się zacznie, będzie spie****** w podskokach stąd. Co wy robicie z Legią?! – krzyczał.

– Przepraszam was, że aż tak zacząłem, ale nie przepraszam ani piłkarzy, ani tych, którzy spowodowali, że Legia jest tu, gdzie jest – dodał w dalszej części kontrowersyjnego nagrania. Wideo to wzbudziło spore poruszenie wśród kibiców. Spora część z nich zgadza się z meritum sprawy poruszanej przez Hadaja, aczkolwiek forma, w jakiej wyraził się były spiker Legii, głównie wywołała niesmak.

Czytaj też:

Zwrot akcji w sprawie transferu gwiazdy Ekstraklasy. Wiemy, czemu nie dojdzie do skutku