Koniec kariery coraz bliżej? Marek Papszun ma pewien plan

Marek Papszun jest trenerem Rakowa Częstochowa od sezonu 2015/16. Ostatni rok był dla jego podopiecznych wybitnie udany, ponieważ udało się im sięgnąć po Puchar i Superpuchar Polski. Gołym okiem widać, że Papszun jest jednym z najlepszych trenerów z naszego kraju. Ten jednak nie przywiązuje do swojego talentu ogromnej wagi i wstępnie zapowiada rychłe zakończenie kariery.

Marek Papszun zapowiedział koniec kariery, Ustalił to z najbliższymi

Marek Papszun w rozmowie z TVP Sport potwierdził, że planuje zakończyć karierę trenerską za trzy lata. Zaznacza jednak, że trudno przewidzieć, co wydarzy się za trzy lata. – Teraz mój kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, ale w tym zawodzie nigdy nie ma pewności. Jeśli ta praca będzie ciągła, to za trzy lata mogę zakończyć ten rozdział w życiu – powiedział Papszun.

Marek Papszun nie podał dokładnego powodu swojej wstępnej decyzji, ale zdradził, jest ona wynikiem ustaleń z jego najbliższymi. – Może po powrocie do Warszawy dalej będę zajmował się piłką, a może czymś kompletnie innym? Trudno odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj. Myślę, że piłka będzie nadal moją wielką pasją, ale czasami w życiu nie można mieć wszystkiego – mówił jeszcze trener wicemistrzów Polski.

