Były reprezentant Polski ostro skrytykował grę Lecha Poznań. „Wyglądało to dramatycznie”

Lech Poznań zwyciężył w 29. kolejce PKO Ekstraklasy Wisłę Płock 1:0. Dzięki wygranej Kolejorz wciąż utrzymuje się na czele ligowej tabeli. W tym sezonie jednak walka o mistrzostwo Polski jest niezwykle zacięta. Poza klubem ze stolicy Wielkopolski szanse na zdobycie tytułu wciąż mają jeszcze Raków Częstochowa oraz Pogoń Szczecin. Wszystkie trzy drużyny zgromadziły do tej pory po 59 punktów.

Kamil Kosowski krytykuje grę Lecha Poznań w PKO Ekstraklasie

Mimo wyjazdowego zwycięstwa z zespołem z Płocka gra Dumy Wielkopolski nie była zachwycająca. Nie przypadła ona także do gustu Kamilowi Kosowskiemu. Były reprezentant Polski, a obecnie felietonista „Przeglądu Sportowego” skrytykował postawę lechitów. – Lech wygrał z Wisłą Płock, ale swoją grą męczył kibiców. W pierwszej połowie wyglądało to dramatycznie. Trochę już przy piłce się kręcę w swoim życiu, ale patrząc na Kolejorza, nie wiedziałem, co oni chcą grać. Poznaniacy wyglądają tak, jakby w czwartek się poznali, w piątek pokłócili, w sobotę pogodzili, a w niedzielę zagrali mecz – stwierdził Kamil Kosowski.

Ponadto były piłkarz dodał, że jego zdaniem w poczynaniach piłkarzy z Poznania nie było widać ambicji, zadziorności ani charakteru. Podkreślił, że nie dostrzegł w zespole pewnych schematów i automatyzmów, które, jak przekonywał, powinny już zostać wypracowane.

– Jeśli tak ma grać drużyna, która ma nas reprezentować w Lidze Mistrzów, to wątpię, że te rozgrywki zawitają do naszego kraju. Cóż, może jeszcze będzie lepiej, przecież 15 lat temu nie było nawet na czym gościć tej Ligi Mistrzów – podsumował były reprezentant Polski.

W środę, 20 kwietnia Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Łęczna w ramach 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

