Odwrócili losy meczu, a później zdobyli mistrzostwo Polski. Wielkie emocje w derbach Poznania

Nie było niespodzianki w derbach Poznania, choć początkowo na to się zanosiło...

Michał Kopczyński trafił dla Warty Poznań, Joao Amaral z Lecha szybko odpowiedział

Kolejorz rozpoczął starcie w fatalny sposób, bo już po kilku minutach musiał gonić wynik. Był to efekt nieudanej interwencji van der Harta we własnym polu karnym. Holender, chcąc zatrzymać szarżę Corryna, rzucił mu się pod nogi i osiągnął cel, aczkolwiek za sprawą faulu. Arbiter nie miał wątpliwości – przyznał Zielonym rzut karny, a na 1:0 trafił Kopczyński, zdobywając swoją drugą bramkę w seniorskiej karierze.

Goście naturalnie od razu podkręcili tempo, tworząc sobie kilka niezłych okazji na wyrównanie. Szczególnie obiecującą szansę zmarnował Kamiński, uderzając jedynie w boczną siatkę. Znacznie skuteczniejszy był jednak Amaral, który pokonał Lisa podkręconym strzałem. Portugalczyk idealnie wykorzystał złe podanie jednego z przeciwników, przechwycił futbolówkę i uderzył ze skraju pola karnego idealnie w okienko. Mimo że Lech mocno przycisnął przeciwników, to w pierwszej połowie wynik już się nie zmienił.

Mikael Ishak wyprowadził Lecha Poznań na prowadzenie w starciu z Wartą

Lech mocno przycisnął przeciwników, dominował do końca pierwszej połowy i w jej ostatniej akcji to zaprocentowało. W „szesnastce” Warty znakomicie odnalazł się Ishak. Choć Szwed był nieco zdziwiony, że mocna, płaska centra Rebocho do niego dotarła, pokazał dobry refleks, strzelając na 2:1 z bliskiej odległości. Napastnik był w tej sytuacji zupełnie bez krycia.

Im dłużej rwało spotkanie, tym wyraźniej zarysowywała się przewaga podopiecznych Macieja Skorży. Warta atakowała tylko od czasu do czasu i bynajmniej nie były to skrupulatnie przygotowane akcje. Raczej zrywy, takie jak ten Castanedy, gdy całkiem groźnie uderzył zza pola karnego. Lech z kolei miał trudności, by przebić się przez zielony mur obronny, a gdy mu się raz udało, Kamiński znalazł się na pozycji spalonej. W 80. minucie z ostrego kąta spudłował też Ishak po podaniu Ba Louy.

Lech Poznań mistrzem Polski w sezonie 2021/22

Wynik do końca spotkania się nie zmienił, więc Kolejorz wygrał 2:1 w derbach Poznania. Dzięki temu, że w późniejszym starciu Zagłębie Lubin odniosło triumf nad Rakowem Częstochowa, Kolejorz zdobył tytuł mistrza Polski sezonu 2021/22.

