Co dalej z Jerzym Brzęczkiem? Jasna deklaracja szkoleniowca

Wisła Kraków przegrała spotkanie 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Radomiakiem Radom 2:4, co definitywnie przekreśliło szanse Białe Gwiazdy na utrzymanie się w najwyżej klasie rozgrywkowej w Polsce. Jerzy Brzęczek miał w przypadku awansu mieć automatycznie przedłużoną umowę. Co jednak stanie się z byłym selekcjonerem po spadku?

Jerzy Brzęczek chce zostać. Miały odbyć się wstępne rozmowy

Jerzy Brzęczek mimo spadku do Fortuna 1. Ligi nadal chce pracować z Wisłą Kraków. Szkoleniowiec dał znać, że jest do dyspozycji zarządu i właścicieli i że to do nich należy decyzja. Sam trener ma wolę dalszej pracy. Według informacji TVP Sport Brzęczek najprawdopodobniej zostanie w klubie i będzie próbował wrócić z Białą Gwiazdą do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju.

Zarząd nie wypowiedział się na razie oficjalnie w kwestii spadku drużyny z PKO BP Ekstraklasy. W piątek 20 maja zapowiedziano natomiast, że 13 czerwca drużyna wróci do treningów i przygotowań do następnego sezonu w Fortuna 1. Lidze. „Przed pierwszym treningiem Klub planuje zorganizować konferencję prasową z udziałem właścicieli i władz, na której zostaną przedstawione informacje o strategii, planach i strukturze Wisły w kolejnym sezonie” – napisano w oficjalnym komunikacie klubu.

„Władze i właściciele klubu w pełni rozumieją rozgoryczenie, zniecierpliwienie i zaniepokojenie panujące wśród sympatyków Wisły Kraków. Zwracamy się jednak z uprzejmą prośbą o zrozumienie zaistniałej sytuacji, która szczegółowo zostanie omówiona podczas zapowiedzianej konferencji prasowej” – dodano jeszcze w komunikacie.

