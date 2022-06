Gorączkowe poszukiwania nowego trenera. Prezes Lecha Poznań skreślił jedno nazwisko

Maciej Skorża musiał zakończyć współpracę z Lechem Poznań. Klub ze stolicy Wielkopolski wydał komunikat, w którym poinformował, iż rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych trenera. – Nie mogę kontynuować swojej pracy w Kolejorzu. Nie była to łatwa decyzja, ale innej po prostu nie mogłem podjąć – powiedział, cytowany przez klubową stronę.

Piotr Rutkowski mówił o nowym kandydacie. Skreślił jedno nazwisko

To był szok nie tylko dla kibiców oraz dziennikarzy, ale przede wszystkim dla działaczy Kolejorza, którzy próbowali nakłonić szkoleniowca do zmiany decyzji. Jednak podeszli do argumentów 51-latka z pełną wyrozumiałością. Szefowie drużyny stanęli przed sporym wyzwaniem, jakim jest znalezienie godnego następcy. Przecież już za kilka tygodni rozpoczną się eliminacje do Ligi Mistrzów. W rozmowie z Radiem Poznań Piotr Rutkowski przyznał, że dział sportu pracuje teraz na zwiększonych obrotach. – Zostało wprowadzone „centrum działania kryzysowego”. Mamy pewną bazę kandydatów, szykujemy spotkania – przyznał prezes mistrzów Polski.

W programie „Meczyki LIVE” dziennikarz Tomasz Włodarczyk sugerował, że Duma Wielkopolski może zdecydować się na opcję z zagranicznym szkoleniowcem. Według niego kandydatem mógłby być były trener Legii Warszawa Henning Berg. Piotr Rutkowski nie potwierdził tej kandydatury, lecz przyznał, że raczej nie będzie to polski trener. Przy okazji skreślił jedno nazwisko, które przewijało się w medialnych doniesieniach.

– Chcemy związać się z taką osobą długofalowo, a nie dlatego, że teraz na szybko kogoś potrzebujemy. Zależy nam na osobie, która ma doświadczenie w europejskich pucharach. Odpada każdy polski trener. Na liście potencjalnych transferów nie ma też Nenada Bjelicy – dodał.

Rafał Janas rozpocznie przygotowania Lecha Poznań do nowego sezonu

Na ten moment jednak wiadomo, że piłkarze mistrza Polski rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu pod wodzą dotychczasowego asystenta Macieja Skorży, czyli Rafała Janasa. – 11 czerwca rozpoczynamy przygotowania, które poprowadzi Janas. Plany są gotowe. Wiemy, co mamy robić i według jakiej filozofii przygotować zespół. Kontynuujemy plan oraz działania Skorży – powiedział prezes Lecha Poznań. Po chwili podkreślił, że wcale nie wyklucza takie możliwości, w której to Rafał Janas na dłużej zostałby trenerem Kolejorza.

